İstanbul’daki zirvede, bireysel yatırımcıların 524 milyar dolarlık tasarrufunun nasıl ekonomiye kazandırılacağı tartışıldı.

İstanbul’da düzenlenen Yenilikçi Yatırım Zirvesi’nde küresel yatırım trendleri, değişen yatırımcı davranışları ve Türkiye’nin yatırım potansiyeli ele alındı. Zirvede öne çıkan başlıklardan biri ise Türkiye’de bireysel yatırımcıların elindeki 524 milyar dolarlık tasarruf büyüklüğü oldu.

Zirvenin açılışında konuşan GE Capital ve CBRE gibi küresel kurumlarda üst düzey görevler üstlenmiş uluslararası yatırım danışmanı David Haine, bu birikimin ekonomiye daha aktif şekilde kazandırılmasının önemli bir potansiyeli ortaya çıkarabileceğini söyledi.

TASARRUF MİKTARI

Haine, “Türkiye’de çok büyük bir tasarruf birikimi var. Yaklaşık 524 milyar dolarlık bir tasarruftan bahsediyoruz. Bu inanılmaz bir rakam. Bireysel yatırımcıların bu parayla bir şey yapması gerekiyor çünkü bugün bu para, başta enflasyon olmak üzere birçok sebeple her gün değer kaybediyor. O yüzden bu parayı harekete geçirelim, çalıştırmaya başlayalım” dedi.





