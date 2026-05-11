Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,13 oranında daralarak 369.696 adet olarak gerçekleşti.

ALİ ÇELİK - Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) yayınladığı rapora göre otomobil satışları yılın ilk dört ayında geçen yıla göre %5,9 oranında daralırken hafif ticari araç pazarı ise %8,8 artış gösterdi.

Otomobil pazarında en yüksek satış hacmi %54 payla C segmenti yaşanırken söz konusu dönemde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışlarında %37,1 artış kaydedildi.

Türkiye’de ilk dört ayda en çok satan elektrikli otomobil markaları sırası ile Togg (%24,3), BYD (%12) ve KG Mobility (%8,8) şeklinde sıralandı.

2026 Ocak–Nisan döneminde en çok satan ilk 5 elektrikli otomobil markası

1- Togg ............................ 13.240 (%24,31)

2- BYD ............................. 6.538 (%12,00)

3- KG Mobility .................... 4.812 (%8,84)

4- Mini ............................... 4.228 (%7,76)

5 - Citroën ............................ 3.717 (%6,82)

2026 Ocak–Nisan döneminde toplam otomobil pazarında en çok satan markalar

1 - Renault ...................... 44.549 (%15,32)

2 - Toyota ........................25.936 (%8,92)

3 - Volkswagen ................ 24.584 (%8,45)

4 - Hyundai ..................... 20.483 (%7,04)

5 - Peugeot ........................17.845 (%6,13)

