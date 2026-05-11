4 ayda yüzde 3,13 geriledi! Otomobil satışlarında daralma devam ediyor
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,13 oranında daralarak 369.696 adet olarak gerçekleşti.
- Otomobil satışları yılın ilk dört ayında geçen yıla göre %5,9 oranında daraldı.
- Hafif ticari araç pazarı ise aynı dönemde %8,8 artış gösterdi.
- Otomobil pazarında en yüksek satış hacmi %54 payla C segmentinde gerçekleşti.
- 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %37,1 arttı.
- Türkiye'de yılın ilk dört ayında en çok satan elektrikli otomobil markaları Togg (%24,3), BYD (%12) ve KG Mobility (%8,8) oldu.
- Toplam otomobil pazarında en çok satan ilk beş marka Renault, Toyota, Volkswagen, Hyundai ve Peugeot olarak sıralandı.
ALİ ÇELİK - Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) yayınladığı rapora göre otomobil satışları yılın ilk dört ayında geçen yıla göre %5,9 oranında daralırken hafif ticari araç pazarı ise %8,8 artış gösterdi.
Otomobil pazarında en yüksek satış hacmi %54 payla C segmenti yaşanırken söz konusu dönemde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışlarında %37,1 artış kaydedildi.
Türkiye’de ilk dört ayda en çok satan elektrikli otomobil markaları sırası ile Togg (%24,3), BYD (%12) ve KG Mobility (%8,8) şeklinde sıralandı.
2026 Ocak–Nisan döneminde en çok satan ilk 5 elektrikli otomobil markası
1- Togg ............................ 13.240 (%24,31)
2- BYD ............................. 6.538 (%12,00)
3- KG Mobility .................... 4.812 (%8,84)
4- Mini ............................... 4.228 (%7,76)
5 - Citroën ............................ 3.717 (%6,82)
2026 Ocak–Nisan döneminde toplam otomobil pazarında en çok satan markalar
1 - Renault ...................... 44.549 (%15,32)
2 - Toyota ........................25.936 (%8,92)
3 - Volkswagen ................ 24.584 (%8,45)
4 - Hyundai ..................... 20.483 (%7,04)
5 - Peugeot ........................17.845 (%6,13)