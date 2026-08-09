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Spor

PSG, Lucas Digne'i transfer etti

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PSG, Lucas Digne'i transfer etti

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'nin Aston Villa takımından Lucas Digne'i kadrosuna kattı.

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PSG Kulübü, 33 yaşındaki Fransız sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransız basınında transferin 7 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

PSG'de 2013-2016 yıllarında da görev yapan Digne, Aston Villa'nın yanı sıra Lille, Roma, Barcelona ve Everton'da forma giydi.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Aston Villa'da 182 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 gol kaydetti.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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