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Spor

Lukaku iptal oldu, rota Galatasaray'ın eski yıldızına döndü

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Lukaku iptal oldu, rota Galatasaray'ın eski yıldızına döndü

MLS takımlarından Atlanta United'ın, Romelu Lukaku transferinden son anda vazgeçtiği ve yerine Alvaro Morata'yı transfer listesinin ilk sırasına aldığı öne sürüldü.

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Atlanta United'ın, Romelu Lukaku transferinin iptal olmasının ardından rotayı Galatasaray'ın eski yıldızına çevirdi.

LUKAKU İLE GÖRÜŞÜLÜYORDU

Sarı lacivertlilere imza atmak üzere olan Romelu Lukaku, Fenerbahçe'den önce MLS ekipleriyle görüşme halindeydi. Belçikalı 33 yaşındaki golcü, Amerika temsilcilerinden Atlanta ile imzaya yaklaşsa da transfer son anda iptal oldu. Bunun üzerine Atlanta rotasını Galatasaray'ın eski yıldızına çevirdi.

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Başlık ResmiAlvaro Morata

YENİ HEDEF MORATA

İtalyan basınına göre; MLS takımı Atlanta, Lukaku'nun yerine Alvaro Morata ile görüşmelere başladı. İspanyol oyuncuyla Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da yarım sezon forma giyen Alvaro Morata, 16 maçta 8 gol attı. İtalya Serie A ekibi Como ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Morata, kariyerinde çıktığı 660 maçta 230 gol ve 90 asistlik performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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