Afyon’da dehşet! 78 yaşındaki adam, oğluyla tartışan 2 kişiyi öldürdü

Afyonkarahisar'da korkunç bir olay yaşandı. 78 yaşındaki adam, oğlunun arabasındaki 2 kişiye kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıslar hayatını kaybetti, yaşlı adam ve oğlu gözaltına alındı.

Olay, Hocalar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, U.Y. ve M.Ş. isimli şahıslar ile M.Y.'nin arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.

BABASI ARABADAKİLERE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.'nin babası S.Y. (78), evinden aldığı tüfekle araç içerisinde bulunan U.Y. ve M.Ş.'nin üzerine ateş açtı. Açılan ateşte ağır yaralanan şahıslar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. U.Y. ve M.Ş., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise baba S.Y. ile oğlu M.Y.'yi gözaltına aldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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