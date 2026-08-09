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Dünya

Çin’de tayfun alarmı! 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi

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Çin’de tayfun alarmı! 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi
Fotoğraf Başlığı Çin’de tayfun alarmı! 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi

Çin’i vuran Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyondan fazla kişi tahliye edilirken, Şanghay’daki havalimanlarında 1300’den fazla uçuş iptal edildi.

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Çin’in doğu kıyılarında etkili olan Dolphin Tayfunu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve sağanakla birlikte sel ve toprak kaymalarına neden olması beklenen tayfun nedeniyle 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

DENİZ ULAŞIMI DURDURULDU

Yerel basında yer alan bilgilere göre tayfun, Cıciang eyaletinde karaya ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede feribot seferleri ve gemi turları başta olmak üzere deniz ulaşımına yönelik faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Çin’de tayfun alarmı! 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi
Başlık ResmiÇin’de tayfun alarmı! 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi

1.300'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL

Tayfunun etkileri hava ulaşımında da ciddi aksamalara yol açtı. Şanghay’daki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında uçuşların yaklaşık yüzde 60’ı iptal edildi. İptal edilen sefer sayısının 1300’ü aştığı bildirildi.

Yetkililer, tayfunun etkisi altındaki Cıciang, Şanghay ve Fujian bölgelerinde yaşayan 1 milyondan fazla kişinin tedbir amacıyla güvenli noktalara yerleştirildiğini açıkladı. Bölge genelinde şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar, sel ve toprak kaymalarına karşı önlemler artırıldı.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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