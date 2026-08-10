Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Filistinli 1014 sporcunun anısına "1000 Şehit Kupası" düzenlenecek

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Filistinli 1014 sporcunun anısına

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Racub, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım sırasında öldürülen 1014 Filistinli sporcunun anısına, "1000 Şehit Kupası" etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Batı Şeria'nın el-Bireh kentindeki Joseph Blatter Akademisi'nde basın toplantısı düzenleyen Racub, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler arasında olimpiyat sporcuları, milli takım üyeleri, kulüp yöneticileri, hakem ve antrenörlerin bulunduğunu hatırlattı.

Racub, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşamını yitiren 1014 Filistinli sporcunun anısına eylülde "1000 Şehit Kupası" düzenleyeceklerini duyurdu.

Turnuvanın Kudüs, Gazze Şeridi ve Lübnan olmak üzere üç farklı bölgede oynanacağını aktaran Racub, organizasyonla hem sporcuların adını ölümsüzleştirmeyi hem de savaş koşullarına rağmen Filistin spor hareketinin devam ettiğini vurgulamayı amaçladıklarını dile getirdi.

İsrail'in saldırılarının sadece insanları değil, spor tesislerini de hedef aldığına dikkati çeken Racub, "Filistin ulusal spor hareketinin hafızalardan silinmesi savaşın hedeflerinden biridir. Tüm kayıplara rağmen spor, Filistinlilere umut vermek ve hayatı yeniden tesis etmek için bir alan oluşturmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Racub ayrıca, eylül ayının ilk haftasında futbol faaliyetlerinin yeniden başlayacağını da hatırlattı.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL | Lukaku
SPOR

ÖZEL | Lukaku'nun hocasından Fenerbahçe itirafı: "Beni oldukça şaşırttı"
Batı Şeria'nın el-Bireh kentindeki Joseph Blatter Akademisi'nde basın toplantısı düzenlendi
Başlık ResmiBatı Şeria'nın el-Bireh kentindeki Joseph Blatter Akademisi'nde basın toplantısı düzenlendi

ULUSLARARASI MÜSABAKALARA KATILIM SÜRECEK

Filistin'in uluslararası spor arenasında yer almaya devam edeceğini vurgulayan Racub, Japonya'da düzenlenecek Asya Oyunları'na 19 farklı branşta 67'si sporcu olmak üzere 108 kişilik bir kafileyle katılacaklarını ve uzun bir aranın ardından Çin'de uluslararası bir turnuvada sahaya çıkacaklarını da aktardı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu himayesinde 30 Eylül'de Filistin ile Türkiye'nin Konya kentinden bir takım arasında dostluk maçı yapılması yönünde teklif aldıklarını belirten Racub, bu müsabakanın Filistinlilerin kararlılığını göstermek adına önemli mesajlar taşıdığını ifade etti.

KUDÜS'E FIFA STANDARTLARINDA TESİS

Filistin sporunu geliştirme hedefleri doğrultusunda Uluslararası Futbol Federasyonunun (FIFA), Kudüs'te son standartlara uygun bir teknik merkez kurulması teklifini onayladığını açıklayan Racub, şunları kaydetti:

"Merkezdeki çalışmalar başladı. Burası oyuncu, antrenör ve yöneticilerin yetiştirilmesi için bir teknik merkez olacak. Ayrıca Filistin sporunu daha ileriye taşımak için bireysel ve takım sporlarını kapsayan Yüksek Ulusal Kurul'u kurma çalışmalarına yöneldik."

Federasyonun mali yapısına değinen Racub, büyük finansörlerinin Filistin hükümeti olduğunu, FIFA, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve Norveç Futbol Federasyonundan da destek aldıklarını belirtti.

FIFA'dan elde edilen ödül gelirinin yakında ellerine ulaşmasını beklediklerini aktaran Racub, bu kaynağın kulüplere destek ile oyuncuların ödüllendirilmesi için kullanılacağını sözlerine ekledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
"Konya cezaevinde isyan" iddiasına soruşturma! 21 hesaba erişim engeli
Kaydet
Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı
Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı
Kaydet
Kuralar çekildi, hak sahipleri belli oldu! Balıkesir'deki deprem konutları teslim ediliyor
Kuralar çekildi, hak sahipleri belli oldu!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.