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Spor

Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

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Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı

Trabzonspor, kulübün toplam borcun 5.9 milyar TL olduğunu açıkladı.

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Bordo mavililer, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5,9 milyar TL olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizin 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır.

Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 2,1 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, enflasyon muhasebesi kaynaklı herhangi bir nakit çıkışı gerektirmeyecek olan 2,7 milyar TL ile ilişkili taraf işlemleri netleştirildiğinde, Şirketimizin 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 5,9 milyar TL olduğu görülecektir." ifadelerine yer verildi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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