Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Ersin Destanoğlu ile takım arkadaşı olacaklar

Trabzonspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu'nun Al Jazira'ya transferini resmen açıkladı. Bordo-mavililer, transferden 3 milyon 750 bin avro garanti bedel ve 600 bin avro bonus elde edecek.

Trabzonspor, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavililer, transferden 3 milyon 750 bin avro garanti bedel ve 600 bin avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 4 milyon 350 bin avro gelir elde edecek.

Salih Malkoçoğlu

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY

Trabzonspor'un anlaşmadaki önemli maddelerinden biri de sonraki satıştan alınacak pay oldu. Yapılan anlaşmaya göre Salih Malkoçoğlu'nun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'i Trabzonspor'a ödenecek.

Salih Malkoçoğlu

TRABZONSPOR'DA 15 MAÇTA FORMA GİYDİ

21 yaşındaki Salih Malkoçoğlu, Trabzonspor altyapısında yetişen isimlerden biri olarak dikkat çekti. Genç futbolcu, bordo-mavili ekibin U19 takımında 47 karşılaşmada forma giyerken 4 kez gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon A takım kadrosunda da görev alan Malkoçoğlu, Trabzonspor formasıyla 15 maçta sahaya çıktı.

Salih Malkoçoğlu

AL JAZIRA'DAN BİR TRANSFER DAHA

Salih Malkoçoğlu, Al Jazira'nın bu yaz döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı ikinci futbolcu oldu. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, geçtiğimiz ay da Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nu transfer etmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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