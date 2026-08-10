Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Ersin Destanoğlu ile takım arkadaşı olacaklar

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Ersin Destanoğlu ile takım arkadaşı olacaklar

Trabzonspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu'nun Al Jazira'ya transferini resmen açıkladı. Bordo-mavililer, transferden 3 milyon 750 bin avro garanti bedel ve 600 bin avro bonus elde edecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Trabzonspor, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavililer, transferden 3 milyon 750 bin avro garanti bedel ve 600 bin avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 4 milyon 350 bin avro gelir elde edecek.

Salih Malkoçoğlu
Başlık ResmiSalih Malkoçoğlu

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY

Trabzonspor'un anlaşmadaki önemli maddelerinden biri de sonraki satıştan alınacak pay oldu. Yapılan anlaşmaya göre Salih Malkoçoğlu'nun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'i Trabzonspor'a ödenecek.

Salih Malkoçoğlu
Başlık ResmiSalih Malkoçoğlu

TRABZONSPOR'DA 15 MAÇTA FORMA GİYDİ

21 yaşındaki Salih Malkoçoğlu, Trabzonspor altyapısında yetişen isimlerden biri olarak dikkat çekti. Genç futbolcu, bordo-mavili ekibin U19 takımında 47 karşılaşmada forma giyerken 4 kez gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon A takım kadrosunda da görev alan Malkoçoğlu, Trabzonspor formasıyla 15 maçta sahaya çıktı.

Salih Malkoçoğlu
Başlık ResmiSalih Malkoçoğlu

AL JAZIRA'DAN BİR TRANSFER DAHA

Salih Malkoçoğlu, Al Jazira'nın bu yaz döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı ikinci futbolcu oldu. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, geçtiğimiz ay da Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nu transfer etmişti.

BAKMADAN GEÇME
Trabzon
SPOR

Trabzon'da Salah bereketi: Şehrin ekonomisini canlandırdı
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
CHP’den YENİ Parti’ye geçmişti! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının ofisinde arama! Çuval çuval evrak çıktı
YENİ Partili Bülent Tezcan’ın kızının ofisinden çuval çuval evrak çıktı
Kaydet
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Kaydet
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
3 ilde kötü şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.