Fatih Terim'den Hacıosmanoğlu'na olay gönderme: Bazılarının varlığı makamındadır!

Fatih Terim, "Terim Deneyimi" programında isim vermeden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef aldı. "Varlığımı makamımdan almam" diyen İmparator, "Neyi hak ediyorsa onu söylerim" sözleriyle dikkat çekti.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, kişisel YouTube kanalında yayınladığı "Terim Deneyimi" adlı programın yeni bölümünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, isim vermeden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik ifadeler kullandı.

Fatih Terim, Dünya Kupası sırasında A Milli Takım üzerinden başlayan tartışmanın ardından yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. Terim, yeni videosunda bazı sözlerinin herkes tarafından beğenilmeyebileceğini belirterek, "Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim" dedi.

Fatih Terim

"HER ŞEY HERKESİN HOŞUNA GİTMEYEBİLİR"

"Terim Deneyimi" programında futbol gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, yaptığı açıklamaların belirli kişilerin hoşuna gitmesi amacı taşımadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam, isim vermeden yaptığı göndermede şu ifadeleri kullandı:

"Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim."

Fatih Terim

"VARLIĞIMI MAKAMDAN ALMAM"

Fatih Terim, açıklamalarının devamında makam ve kişisel birikim üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı. Terim, "Ben ayrıca da varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır! Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden, yüreğimden alırım" sözleriyle konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcının bu ifadeleri, daha önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşadığı polemiği yeniden gündeme taşıdı.

Fatih Terim

GERİLİM DÜNYA KUPASI SIRASINDA BAŞLADI

Fatih Terim ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim, Dünya Kupası döneminde yaşanan açıklamalarla başladı.

Terim'in A Milli Takım'a yönelik değerlendirmeleri ve kullandığı "hesap sorma" ifadesi, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun tepkisini çekti. Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından iki isim arasında karşılıklı ifadelerle devam eden bir polemik yaşandı.

Fatih Terim

TERİM'DEN "GEÇELİM BURALARI" ÇIKIŞI

Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada ise kendisini ayrıca açıklama ihtiyacı hissetmediğini belirterek Türk futbolunun temel sorunlarına odaklanılması gerektiğini söylemişti. Terim, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği çok açık. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Buralarda zaman kaybetmeyelim! Geçelim buraları."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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