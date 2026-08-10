Dünyada en çok kazanan Türk olacak! Maaşı yüzde 550 artacak

2023 yılında Rolls Royce'un başına geçen ve şirketi batmaktan kurtaran Tufan Erginbilgiç'in kazancına önemli bir artış yapıldı. Erginbilgiç, şirketin performans hedeflerini gerçekleştirmesi halinde yüzde 550 zam alacak. Böylece dünyada en çok kazanan Türk yönetici olarak kayıtlara geçecek.

Dünyanın en önemli havacılık ve savunma şirketlerinden biri olan Rolls-Royce'un Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç için hazırlanan yeni ücret paketi dikkat çekti. Şirketin performans hedeflerini gerçekleştirmesi halinde Erginbilgiç'in yıllık toplam kazancı 4,4 milyon sterlinden 24,4 milyon sterline yükselecek. Böylece Türk CEO'nun potansiyel gelirinde yaklaşık yüzde 550'lik artış yaşanmış olacak.

Rolls-Royce yönetiminin açıkladığı yeni teşvik programı kapsamında Erginbilgiç'in maaşındaki artışın büyük bölümü performansa dayalı uzun vadeli hisse ve prim ödemelerinden oluşuyor. Şirketin belirlenen kârlılık, nakit akışı ve hissedar getirisi hedeflerine ulaşması durumunda söz konusu ödüllerin tamamı devreye girecek.

ŞİRKETİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDI

Ocak 2023'te Rolls-Royce'un başına geçen Tufan Erginbilgiç, göreve geldiğinde şirketin performansını sert sözlerle eleştirmiş ve Rolls-Royce'u "yanan bir platform" olarak nitelendirmişti. Ardından başlatılan kapsamlı dönüşüm programıyla maliyetler azaltıldı, verimlilik artırıldı ve şirketin kârlılığı önemli ölçüde yükseldi.

Erginbilgiç'in liderliğinde özellikle sivil havacılık motorları, savunma ve enerji sistemleri alanlarında güçlü büyüme yakalayan şirket, son iki yılda yatırımcıların gözdesi haline geldi. Şirket hisseleri bu dönemde dikkat çekici bir yükseliş gösterirken, piyasa değeri de katlandı.

Dünyanın en çok kazanan Türkü olacak! Maaşı yüzde 550 artacak

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN TÜRK YÖNETİCİSİ OLABİLİR

Yeni ücret paketi kapsamında hedeflerin tamamının gerçekleşmesi halinde Erginbilgiç'in yıllık kazancı 24,4 milyon sterline ulaşacak. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 1,5 milyar TL'ye karşılık geliyor. Böyle bir gelir seviyesi, Tufan Erginbilgiç'i yalnızca Avrupa'nın en yüksek ücret alan CEO'ları arasına taşımakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın en yüksek gelir elde eden Türk yöneticisi konumuna da yükseltecek.

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TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Rolls-Royce'un açıkladığı yeni ücretlendirme paketi İngiltere'de tartışmaya neden oldu. Bazı yatırımcı grupları ve kurumsal yönetişim uzmanları, üst düzey yönetici ücretlerindeki hızlı artışın dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, şirket yönetimi ise ödüllerin tamamen performansa bağlı olduğunu vurguladı.

Yönetim kurulu, Erginbilgiç döneminde elde edilen finansal başarıların hissedarlara milyarlarca sterlinlik değer kazandırdığını belirterek, yeni teşvik planının şirketin uzun vadeli büyüme hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Dünyanın en çok kazanan Türkü olacak! Maaşı yüzde 550 artacak

TUFAN ERGİNBİLGİÇ KİMDİR?

Türkiye'de doğan Tufan Erginbilgiç, kariyerinin büyük bölümünü enerji sektöründe geçirdi. Uzun yıllar enerji devi BP bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan Erginbilgiç, BP'nin rafinaj ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu yöneticiliğini yürüttü. Daha sonra özel sermaye şirketlerinde görev alan Erginbilgiç, 2023 yılında Rolls-Royce CEO'luğuna getirildi.

Göreve geldikten sonra uyguladığı yeniden yapılanma stratejisiyle şirketin performansını kısa sürede iyileştiren Erginbilgiç, bugün küresel iş dünyasında en başarılı CEO'lar arasında gösteriliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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