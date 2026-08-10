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Ekonomi

Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ödenecek tutarlar

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ağustos ayı trafik sigortası tarifesi belli oldu. Primler risk basamağı ve araç türüne göre farklılaşırken, özellikle 3 büyükşehirdeki yüksek rakamlar dikkat çekti. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ağustos ayı zorunlu trafik sigortası primleri...

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, ağustos ayı zorunlu trafik sigortası tavan primlerini açıkladı. Araç sahiplerinin ödeyeceği tutarlar il, araç türü ve hasar basamağına göre farklılık gösterirken, özellikle büyükşehirlerdeki sürücüler için primler yüksek seviyesini korudu.

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İSTANBUL'DA TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI

Yeni tarifeyle birlikte Türkiye'nin en büyük üç ilinde zorunlu trafik sigortası primleri risk basamaklarına göre güncellendi. İstanbul'da 4. basamakta bulunan bir otomobil sahibinin ödeyeceği azami prim 19 bin 71 TL olarak belirlendi. Risk düzeyinin en yüksek olduğu 0. basamakta prim tutarı 57 bin 213 TL'ye kadar yükselirken, en düşük risk grubunu temsil eden 8. basamaktaki sürücüler için prim 9 bin 535 TL seviyesinde kaldı.

Zorunlu trafik sigortasına zam! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ödenecek tutarlar
Başlık ResmiZorunlu trafik sigortasına zam! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de ödenecek tutarlar

ANKARA VE İZMİR'DE TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI

Başkent Ankara'da zorunlu trafik sigortasında en yüksek risk grubunda yer alan sürücüler için azami prim tutarı 55 bin 594 TL'ye ulaştı. En düşük risk basamağındaki araç sahipleri ise 9 bin 266 TL prim ödeyecek. İzmir'de ise üst risk kademesinde bulunan sürücüler için prim 53 bin 974 TL olarak belirlenirken, en avantajlı basamaktaki sigortalılar için tutar 8 bin 996 TL seviyesinde gerçekleşti.

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TİCARİ ARAÇLAR...

Ağustos tarifesindeki güncellemeyle birlikte ticari araçların trafik sigortası maliyetleri de yükseldi. İstanbul'da faaliyet gösteren ticari taksilerde zorunlu trafik sigortası primi, hasar geçmişi ve risk basamağına bağlı olarak 27 bin 702 TL ile 166 bin 214 TL arasında değişiyor. Ankara'da ticari taksiler için azami prim tutarı 161 bin 510 TL'ye çıkarken, İzmir'de bu rakam 156 bin 806 TL olarak belirlendi.

Yeni tarifede en dikkat çekici prim tutarları toplu taşıma araçlarında ortaya çıktı. Özellikle 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde sigorta maliyetleri ciddi seviyelere ulaştı. İstanbul'da bu kategorideki araçlar için uygulanabilecek azami trafik sigortası primi 408 bin 348 TL'ye yükselerek dikkat çekti.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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