Petrol yükseldi, benzine yeni zam! Litresi bakın kaç lira olacak

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta yeni bir zam daha göründü. Bu gece yarısı itibarıyla benzine büyük bir zam geliyor. Ancak zammın tamamı pompaya yansımayacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 80 doların altına inen brent petrol, yeniden 80 doları aştı. Brent petrolün varil fiyatı 83 doların üzerine çıkarken, bu gelişme sonrası akaryakıta yeni bir zam göründü.

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BENZİNE ZAM!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzine bu gece yarısı 2 lira 8 kuruş zam bekleniyor. Ancak zammın tamamı pompaya yansımayacak. Bu tutarın yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak.

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POMPAYA YANSIYACAK TUTAR

2 lira 8 kuruşluk zammın yüzde 75'i ise pompa fiyatlarına yansıyacak. Böylece benzindeki fiyat artışı 1 lira 56 kuruş olacak.

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BENZİNİN LİTRESİ 70 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 70 lira sınırına dayanacak. İstanbul dışında 70 liranın altında benzin satılan şehir kalmayacak.

10 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 68.36 80.04 33.79 İstanbul Anadolu 68.21 79.90 33.19 Ankara 69.32 81.16 33.89 İzmir 69.62 81.44 33.79



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.