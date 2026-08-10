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Ekonomi

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Tiryakileri üzecek gelişme

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Bir sigara grubuna daha zam geldi! Tiryakileri üzecek gelişme

Sigara fiyatlarına peş peşe zam gelirken, son olarak Imperial Tobacco grubunda da fiyat güncellemesi yapıldı. Bugünden geçerli olan zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 130 TL, en ucuz sigarası ise 110 TL oldu.

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Ağustos ayı itibarıyla sigaraya peş peşe zam gelmeye devam ediyor. 10 Ağustos itibariyle bir sigara grubuna daha zam geldi.

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PAKET BAŞINA 10 TL ZAM

Bugünden geçerli olmak üzere Imperial Tobacco grubuna ait sigaraların fiyatları arttı. Zam paket başına 10 TL oldu.

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EN PAHALI SİGARA 130 TL OLDU

Yeni zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 110 TL'ye çıkarken, en pahalı sigara ise 130 TL'ye yükseldi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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