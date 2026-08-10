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Spor

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı öncesi iki eksik

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Fenerbahçe'de Sturm Graz rövanşı öncesi iki eksik ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba ağrıları, Ederson ise viral enfeksiyonu nedeniyle kamp kadrosunda yer almayacak.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı rövanş karşılaşması öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba ve Ederson, farklı gerekçelerle kadroda yer almadı.

Ederson
Başlık ResmiEderson

MUSABA AĞRILARI NEDENİYLE KADRODA YOK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Anthony Musaba'nın yaşadığı ağrılar nedeniyle Sturm Graz deplasmanının kamp kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

Sarı-lacivertli futbolcunun durumu nedeniyle teknik heyetin Musaba'yı riske etmediği ve oyuncunun rövanş karşılaşmasında forma giyemeyeceği ifade edildi.

Anthony Musaba
Başlık ResmiAnthony Musaba

EDERSON VİRAL ENFEKSİYON GEÇİRİYOR

Fenerbahçe'nin bir diğer eksiği ise Ederson oldu. Brezilyalı futbolcunun viral enfeksiyon geçirdiği ve bu nedenle Sturm Graz karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Böylece sarı-lacivertli ekip, kritik rövanş öncesinde iki futbolcusundan yararlanamayacak.

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Fenerbahçe
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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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