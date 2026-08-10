Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Kargo paketlerini taşıyan kamyon dakikalar içinde kül oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, seyir halinde olan kargo kamyonunda yangın çıktı. İçinde motor yağı ve çeşitli kargo paketleri bulunan kamyon, dakikalar için küle döndü. Sürücünün yaralanmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaydet
a- | +A

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, motor yağı ve çeşitli malzemeler yüklü kargo kamyonu, Erzurum-Kars kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.

Sürücü İbrahim Kızılaslan, kargo kamyonunu yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kargo paketlerini taşıyan kamyon dakikalar içinde kül oldu
Başlık ResmiKargo paketlerini taşıyan kamyon dakikalar içinde kül oldu

KAMYON HURDAYA DÖNDÜ

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yangından geriye ise yanan kargo kamyonunun iskeleti kaldı.

Kargo paketlerini taşıyan kamyon dakikalar içinde kül oldu
Başlık ResmiKargo paketlerini taşıyan kamyon dakikalar içinde kül oldu
ÖNERİLEN HABERLER
Devrilen araçta sıkıştı, olay yerine gelen belediye başkanına "Bana kızıyor musun?" diye sordu!
YAŞAM

Devrilen araçta sıkıştı, olay yerine gelen belediye başkanına "Bana kızıyor musun?" diye sordu!
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Sarıkamış
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ünlü milyarder hedef tahtasında! 300 milyon dolarlık yatıyla mahsur kalan tekneye yardım etmedi
Ünlü milyarder hedef tahtasında! 300 milyon dolarlık yatıyla mahsur kalan tekneye yardım etmedi
Kaydet
CHP’den YENİ Parti’ye geçmişti! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının ofisinde arama! Çuval çuval evrak çıktı
YENİ Partili Bülent Tezcan’ın kızının ofisinden çuval çuval evrak çıktı
Kaydet
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.