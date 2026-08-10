Kargo paketlerini taşıyan kamyon dakikalar içinde kül oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, seyir halinde olan kargo kamyonunda yangın çıktı. İçinde motor yağı ve çeşitli kargo paketleri bulunan kamyon, dakikalar için küle döndü. Sürücünün yaralanmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, motor yağı ve çeşitli malzemeler yüklü kargo kamyonu, Erzurum-Kars kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.
Sürücü İbrahim Kızılaslan, kargo kamyonunu yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAMYON HURDAYA DÖNDÜ
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Yangından geriye ise yanan kargo kamyonunun iskeleti kaldı.