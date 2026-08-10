Fenerbahçe'den kritik Sofyan Amrabat açıklaması

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Sofyan Amrabat, sağlık kontrollerinden geçmek ve çalışmalara başlamak üzere İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertliler ile Real Betis arasındaki bonservis görüşmelerinde ise henüz anlaşma sağlanamadı.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, sarı-lacivertli kulüpten Faslı futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık geçiren Amrabat, sağlık kontrollerinden geçmek ve çalışmalara başlamak üzere İstanbul'a geldi.

Sofyan Amrabat

AMRABAT İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın İstanbul'a geldiğini resmi kanallarından duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sofyan Amrabat, sağlık kontrolleri ve çalışmalarına başlamak üzere İstanbul'a geldi. Oyuncumuz, kontrollerin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verildi.

Faslı futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'nin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Sofyan Amrabat

BETİS İLE GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMA ÇIKMADI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat'ın geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

İspanyol ekibinin Faslı ön liberonun bonservisini almak için Fenerbahçe ile gerçekleştirdiği görüşmelerden şu ana kadar sonuç çıkmadı. İki kulüp arasında transfer için pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, mevcut durumda Amrabat'ın Fenerbahçe'ye dönmesi gündemde bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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