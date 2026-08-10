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LGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tarihleri

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LGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tarihleri
Fotoğraf Başlığı LGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise yerleştirme sürecinde ilk nakil aşaması bugün tamamlanıyor. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen veya yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler, 5-7 Ağustos tarihleri arasında yaptıkları başvuruların sonucunu bugün öğrenebilecek. İlk nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından ise gözler ikinci nakil dönemine çevrilecek. Peki, LGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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LGS yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları için bekleyiş bugün sona eriyor. İlk nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alındı. MEB takviminde birinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Öğrenciler sonuçlarını resmi sonuç ekranından takip edebilecek. İlk nakilde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler ise ikinci nakil döneminde yeniden tercih yapabilecek. Peki, LGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tarihleri
Başlık ResmiLGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tarihleri

LGS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 LGS kapsamında ikinci nakil tercih dönemi bugün başlıyor. İlk nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda yeniden tercih yapabilecek.

MEB'in takvimine göre LGS 2. nakil başvuruları 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ikinci nakil tercihlerini 12 Ağustos Çarşamba gününe kadar gerçekleştirebilecek.

İlk yerleştirmede veya birinci nakil döneminde istediği okula yerleşemeyen öğrencilerin yanı sıra yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de ikinci nakil döneminde başvuruda bulunabilecek.

LGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tarihleri
Başlık ResmiLGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tarihleri

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İkinci nakil tercihleri için başvuruların tamamlanmasının ardından MEB tarafından yerleştirme işlemleri yapılacak.

LGS 2. nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in sonuç sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

LGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tarihleri
Başlık ResmiLGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tarihleri

LGS İKİNCİ NAKİLDE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ NE YAPACAK?

14 Ağustos'ta ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte iki aşamalı nakil süreci tamamlanacak.

MEB'in takvimine göre 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara yönelik başvurular alınacak. H,çbir liseye yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme işlemleri il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yapılacak.

İki nakil döneminin ardından da boş kontenjanların değerlendirilmesiyle herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir imkan sağlanacak.

LGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tarihleri
Başlık ResmiLGS ikinci tercihler ne zaman başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tarihleri

LGS YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lise yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları da alınacak. Okullar ve ilgili kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edecek. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

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LGS’de başarılı öğrenciler 81 ile dağıldı! Adayların %93’ü tercihine yerleşti
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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