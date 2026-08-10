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Ekonomi

Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin! Petrol yıl sonunda 70 doların altına gerileyecek

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Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin! Petrol yıl sonunda 70 doların altına gerileyecek

ABD-İran gerilimi devam ederken, savaş baskısıyla birlikte petrol fiyatları üzerindeki baskı da sürüyor. Peki petrolün yıl sonu fiyatı ne olacak? Dünyaca ünlü dev banka Goldman Sachs, petrolün yıl sonuna doğru ne kadar olacağına ilişkin tahminlerde bulundu. İşte detaylar...

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Küresel finans piyasalarının önde gelen kuruluşlarından biri olan, yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve finansal araştırma alanlarında faaliyet gösteren, ABD merkezli ve piyasalara yönelik analizleri ve fiyat tahminleriyle de öne çıkan Goldman Sachs, petrolün yıl sonuna doğru kaç dolar seviyesinde olacağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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PETROL YIL SONUNA KADAR 70 DOLARIN ALTINDA OLABİLİR

Goldman Sachs Group Küresel Bankacılık ve Piyasalar Eş Başkanı Ashok Varadhan, bankanın podcast'inde önemli açıklamalarda bulundu. Bölgedeki gerilimin azalmasıyla petrol fiyatlarının düşeceğini tahmin eden Varadhan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol üzerindeki baskıları şekillendireceğini dile getirdi. Bununla birlikte petrolün seyrinin yıl sonuna kadar 70 doların altında olacağını kaydeden Varadhan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir anlaşma ihtimalinin enerji fiyatlarının yanı sıra enflasyon görünümünü de destekleyebileceğine işaret etti.

Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin! Petrol yıl sonunda 70 doların altına gerileyecek
Başlık ResmiDünyaca ünlü bankadan yeni tahmin! Petrol yıl sonunda 70 doların altına gerileyecek

FED FAİZİ SABİT TUTABİLİR

Fed'in faiz artırımına yönelik de önemli açıklamalarda bulunan Başkan, piyasaların yıl sonuna kadar fiyatladığı Fed faiz artırımı beklentisine katılmadığını belirtti. Bunun nedenini Hürmüz'de anlaşma ihtimaline bağlayan Varadhan, Fed'in yıl sonuna kadar politika faizini sabit tutmasını beklediğini açıkladı. Ayrıca gümrük vergilerinde yaşanan enflasyon baskısının hafiflemesinin de faizin sabit tutulması beklentisinin bir diğer sebebi olduğunu kaydetti.

Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin! Petrol yıl sonunda 70 doların altına gerileyecek
Başlık ResmiDünyaca ünlü bankadan yeni tahmin! Petrol yıl sonunda 70 doların altına gerileyecek

Varadhan, savaşta yeniden tırmanma, Fed'e ilişkin faiz artışı endişeleri ve teknoloji hisselerindeki sert geri çekilmeyle oynak geçen temmuz ayının ardından hisse senedi piyasalarının yıl sonuna doğru yükselişini sürdürmesini beklediğini söyledi. Küresel teknolojilerle birlikte gelen büyük yapay zeka dalgasında biriken kaldıracın büyük bölümünün çözüldüğünü belirten Başkan, ayrıca bu dalganın temmuzdaki oynaklığın tekrarlanması yerine daha kaliteli bir ralliyi destekleyebileceğini ifade etti.

PETROLÜN SON DURUMU

Petrol fiyatları geçen haftaki %-6,40’lık düşüşün ardından bu haftaya %2,50 primle başladı. Cuma günü 82,28 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 84,35 sevilerine yöneldi. İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda anlaşma ihtimali gündeme gelirken, bölgedeki saldırılar ve İran’ın talepleri petrol piyasalarındaki belirsizliği artırdı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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