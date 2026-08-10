İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler 10-11 Ağustos tarihli GEDİZ Elektrik programıyla gündeme geldi. Planlı bakım, ağaç kesimi ve şebeke çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde enerji kesintileri uygulanırken, elektriklerin ne zaman geleceği ve kesintilerin kaç saat süreceği merak ediliyor.

İzmir'de elektrik kesintisi programı yeni haftayla birlikte yeniden gündeme geldi. GEDİZ Elektrik tarafından açıklanan planlı çalışma takviminde, 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde kesinti uygulanacak ilçe ve mahallelere yer verildi. Elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, kesinti saatleri ve çalışmaların yapılacağı bölgeleri araştırıyor.

10 AĞUSTOS İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Aliağa elektrik kesintisi:

09.00-17.00 Aşağışakran (11/11. Sk., 11/13.Sk., 11/15. Sk., 11/17, 11/18. Sk., 11/19. Sk., 11/2. Sk., 11/21. Sk., 11/26, 11/3. Sk., 11/35. Sk., 11/9. Sk., Aşağışakran Köy Yolu Sk., Aşağışakran Küme Evleri)

Bergama elektrik kesintisi:

09.00.-17.00 Örlemiş,

09.00-15.00 Fatih (346/1. Sk., 349. Sk., 349/1. Sk., 349/2. Sk., Anafartalar Cd., Egeli Sk., Yeşilırmak Cd.)

14.00-18.00 Fatih (346/4. Sk., 349/3. Sk., 349/4. Sk., 351/3. Sk., Anafartalar Cd., Çakır Sk.)

Menemen elektrik kesintisi:

10.00-16.00 Gölcük (9403. Sk., 9404. Sk., 9406. Sk., 9422. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd.), İncirli Pınar (105/2. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 117/1. Sk., 117/2. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 121/1. Sk., 122. Sk., 123. Sk., 123/1. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 125/1. Sk., 125/2. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 129/4. Sk., 130. Sk., 132. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 143. Sk., 143/3. Sk., 9142. Sk., 9142/1. Sk., 9403. Sk., 9404. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd.), Yeşil Pınar (105/2. Sk., 326. Sk., 331. Sk., Asarlık Viyadüğü)

İzmir'de elektrik kesintisi! 10-11 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi

Ödemiş elektrik kesintisi:

09.00-15.30 Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri)

09.00-13.00 Demircili (Demircili Küme Evleri), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy, Yeniköy (Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sk., YENİKÖY KAHVELERİ, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri)

Seferihisar elektrik kesintisi:

09:00-16:00 Akarca (1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1020. Sk., 1021. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1025/1. Sk., 1025/2. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1027/1. Sk., 1027/2. Sk., 1027/3. Sk., 1027/5. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1031/1. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1039. Sk., 1040. Sk., 1044. Sk., 1044/1. Sk., 1044/2. Sk., 1059. Sk., 1059/1. Sk., 1080. Sk., 1512. Sk., 1518. Sk., 1521. Sk., 1523. Sk., 1524. Sk., 1527. Sk., 1528. Sk., 1529. Sk., 1531. Sk., 1549/1. Sk., 1549/3. Sk., 1549/6. Sk., 1550. Sk., 1550/1. Sk., 1550/3. Sk., 1550/4. Sk., 1550/5. Sk., 1551. Sk., 1551/1. Sk., 1551/2. Sk., 1551/3. Sk., 1551/4. Sk., 1551/5. Sk., 1552. Sk., 1552/1. Sk., 1552/10. Sk., 1552/11. Sk., 1552/12. Sk., 1552/2. Sk., 1552/3. Sk., 1552/4. Sk., 1552/5. Sk., 1552/6, 1552/7. Sk., 1552/8. Sk., 1552/9. Sk., 1561. Sk., 1563. Sk., 2018. Sk., 2102/5. Sk., 2106/1. Sk., 2106/2. Sk., AKARCA, Akarca Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, İzmirliler Cd., Kemerkaya Küme Evleri), Tepecik (1500/1. Sk., 1501. Sk., 1502. Sk., 1503. Sk., 1504. Sk., 1505. Sk., 1506. Sk., 1507. Sk., 1508. Sk., 1510. Sk., 1510/1. Sk., 1511. Sk., 1511/2. Sk., 1513. Sk., 1515. Sk., 1517. Sk., 1532. Sk., 1534. Sk., 1535. Sk., 1536. Sk., 1537. Sk., 1538. Sk., 1538/1. Sk., 1538/2. Sk., 1538/3. Sk., 1538/4. Sk., 1538/5. Sk., 1539. Sk., 1541. Sk., 1544. Sk., 1546. Sk., 1548. Sk., 1548/1. Sk., 1553. Sk., Kuşadası Cd.)

09:00-15:00 Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1033. Sk., 1043. Sk., 1044/1. Sk., 1044/2. Sk., 1045. Sk., 1047. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1053/1. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1058. Sk., 1059 Sk., 1059. Sk., 1059/1. Sk., 1059/3. Sk., 1060. Sk., 1062. Sk., 1064. Sk., 1066. Sk., 1068. Sk., 1070. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1512. Sk., 2102. Sk., 2102/1. Sk., 2102/2. Sk., 2102/3. Sk., 2102/4. Sk., 2102/5. Sk., 2104. Sk., 2104/1. Sk., 2104/2. Sk., 2104/3. Sk., 2106. Sk., 2106/10. Sk., 2106/12. Sk., 2106/14. Sk., 2106/16. Sk., 2106/18. Sk., 2106/19. Sk., 2106/20. Sk., 2106/3. Sk., 2106/5. Sk., 2106/6. Sk., 2106/8. Sk., 2108. Sk., 2108/1. Sk., 2184/16 Sk., Akarca Cd., İzmirliler Cd., Tuzla Cd.), Tepecik (1538/1. Sk., 1538/2. Sk., 1539. Sk., 1546. Sk., 1548. Sk., Kuşadası Cd.)

İzmir'de elektrik kesintisi! 10-11 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi

Selçuk elektrik kesintisi:

10.00-13.00 Havutçulu (501. Sk., 502. Sk., 503. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 508. Sk., Arkıtcı Küme Evleri, Dervent Cd., Havutçulu Atatürk Cd., Havutçulu Köyü, Kemercik Küme Evleri)

Tire elektrik kesintisi:

09.00-17.00 Fatih (30 Ağustos Cd., Bahadır Sk., Buhar Sk., Cemre Sk., Demokrasi Cd., DENİZ CD, Deniz Cd., Dergah Sk., Deva Sk., Duru Sk., Furkan Sk., Hurşit Seni Cd., Mehmet Güvensay Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Okyanus Sk., Saraybosna Cd., Selimiye Cd., Ulus Cd., Zübeyde Hanım Cd.)

Torbalı elektrik kesintisi:

09.00-17.00 19 Mayıs (8513. Sk., 8514. Sk., Osman Dirik Cd.), Subaşı (305. Sk., 307. Sk., 309. Sk., 317. Sk., 324. Sk., 334. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 346. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 358. Sk., 8813. Sk., Iı. İnönü Cd., Osman Dirik Cd., Süleyman Bozkurt Cd.)

Çiğli elektrik kesintisi:

09.00-17.00 Sasallı Merkez (1. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/4. Sk., 11. Sk., 11/2. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 138. Sk., 14. Sk., 141. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 15. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 16. Sk., 161. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 24/1. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 33. Sk., 4. Sk., 43. Sk., 46. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 63. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., 9/1. Sk.)

Güzelbahçe elektrik kesintisi:

09.00-17.00 Çelebi (271. Sk., 277. Sk., 279. Sk., 281. Sk., 289. Sk., 291. Sk., 293. Sk., 305. Sk., 315. Sk., 317. Sk., 319. Sk., 325. Sk., 335. Sk., 486. Sk., 488. Sk., 508. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 544. Sk., 546. Sk., 550. Sk., 552. Sk., Şehit Kemal Cd.), Kahramandere (295. Sk., 297. Sk., 301. Sk., 303. Sk., 321. Sk., 514. Sk., 811. Sk., Şehit Kemal Cd.)

09:30 - 17:00 Çelebi (269. Sk., 271. Sk., 281. Sk., 490. Sk., 492. Sk., 494. Sk., Şehit Kemal Cd.), Kahramandere (811. Sk., 819. Sk., 882. Sk., 884. Sk., 888. Sk., Şehit Kemal Cd.)

10:00 - 17:00 Kahramandere (299. Sk., 321. Sk., 341. Sk., 357. Sk., 361. Sk., 514. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 522/1. Sk., 783. Sk., 803. Sk., Eski Seferihisar Cd.)

Karabağlar elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Peker (5045. Sk., 5046. Sk., 5050. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., 5058. Sk., 5060. Sk., 5064. Sk., 5082. Sk., 5120. Sk., 5122. Sk., 5124. Sk., 5125. Sk., 5127. Sk., 5127/1. Sk., 5128. Sk., 5128/1. Sk., 5129. Sk., 5130. Sk., 5140. Sk.)

İzmir'de elektrik kesintisi! 10-11 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi

11 AĞUSTOS İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Aliağa elektrik kesintisi:

09.00-17.00 Şakran Sayfiye (3474. Sk., 3480. Sk., 3485. Sk., 3488. Sk., 3493. Sk., 3494. Sk., 3515. Sk., 3517. Sk., 3518. Sk.) Şakran Sayfiye (3464. Sk., 3466. Sk., 3468. Sk., 3475. Sk., 3478. Sk., 3479. Sk., 3480. Sk., 3481. Sk., 3482. Sk., 3497. Sk., 3498. Sk., 3500. Sk., 3500/2. Sk., 3500/3. Sk., 3503. Sk., 3504. Sk., 3506/1. Sk., 3507. Sk., 3508. Sk., 3509. Sk., 3510. Sk., 3511. Sk., 3513/1. Sk., 3515. Sk., İncirlik Cd.)

Bornova elektrik kesintisi:

09.00-11.00 Beşyol (8001. Sk., Badem Sk., Beşyol Cd., Buket Sk., Burçak Sk., Çavdar Sk., Çelik Sk., Sardunya Sk., Sarnıç Cd., Yamaç Sk.), Çamiçi, Çiçekli (8500. Sk., 8501, Açelya Sk., Akasya Sk., Çamlık Cd., Çiçekli Cd., Çitlenbik Sk., Fulya Sk., Kardelen Sk., Manolya Sk., Pınarlı Sk., Yasemin Sk.), Karaçam (Çağlayan Sk., Çiftlik Sk., Doğan Sk., Fesleğen Sk., Fide Sk., İstanbul Cd., Karaçam Cd., Kültür Sk., Palmiye Sk.), Kavaklıdere, Kayadibi (9750. Sk., 9751. Sk., Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk.), Kurudere (Doğa Sk., Kartal Sk., Kurudere Cd.), Sarnıçköy (Akyar Sk., Filiz Sk., Kordelya Sk., Sarnıç Cd.), Yakaköy (10751/2. Sk., Asma Sk., Çamlık Cd., Cumba Sk., Damla Sk., Dibek Sk., Ekin Sk., Gündoğan Sk., Güneşli Sk., Havuzbaşı Sk., Ihlamur Sk., Irmak Sk., Kiraz Sk., Kordon Sk., Limon Sk., Melisa Sk., Meltem Sk., Mine Sk., Nilüfer Sk., Öykü Sk., Özbek Sk., Poligon Sk., Poyraz Sk., Reyhan Sk., Selin Sk., Sevgi Sk., Tepe Sk., Vadi Sk., Yaka Cd., Yalı Sk., Yaprak Sk., Yıldız Sk., Zeytin Sk.)

Çeşme elektrik kesintisi:

10.00-16.30 Celal Bayar (16170. Sk., 16173. Sk., 5152. Sk., 5188. Sk., 5189. Sk., 5189/1. Sk., 5189/2. Sk., 5190. Sk., 5192. Sk., 5193. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5203. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5207/9. Sk., 5209. Sk., 5254. Sk., 5255. Sk., 5256. Sk.)

İzmir'de elektrik kesintisi! 10-11 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi

Karaburun elektrik kesintisi:

09.00-16.00 İskele (2197. Sk., 2228. Sk., 2230. Sk., 2231. Sk., 2232. Sk., 2233. Sk., 2235. Sk., 2237, 2241. Sk., 2243. Sk., 2259. Sk., 2260. Sk., 2261. Sk., 2262. Sk., 2263, 2264. Sk., 2266. Sk., 2269. Sk., 2270. Sk., 2273. Sk., 2274. Sk., 2275/2. Sk., 2276. Sk., 2278. Sk., 2279. Sk., 2280. Sk., 2282. Sk., 2290. Sk., 2292. Sk., 2293. Sk., 2297. Sk., 2298. Sk., 2299. Sk., Azmak Sk., Bodrum Cd., Bodrum İçi Sk., Deliklitaş Cd., Deniz 4 Sk., Halil Altın Cd., Liman Cd., Okul Sk., Yaghane 1 Sk., Yaghane 2. Sk.)

Kemalpaşa elektrik kesintisi:

05.00-11.00 Çınarköy (5010. Sk., Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemal Paşa Çınarköy Cd., Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri), Kızılüzüm (5010. Sk., 5011. Sk., Kemalpaşa Kızılüzüm Cd., Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri, Kızılüzüm Köy Yolu, Kızılüzüm Köyü Yolu, Şehit Ünal Sipahi Sk., Sulukır Mevki Yolu Küme Evleri)

09.00-11.00 Damlacık (9267/1. Sk., 9267/2. Sk., 9533. Sk., 9534), Kemalpaşa OSB, Ulucak Cumhuriyet (101. Sk., 114. Sk., 77. Sk., 83. Sk., 9071. Sk., 9081. Sk., 9116. Sk., 9118. Sk., 9120. Sk., 9122. Sk., 9300. Sk., Gazi Blv., Kazım Karabekir Cd., Ulucak İzmir Cd.), Ulucak İstiklal (9028. Sk., 9129. Sk., 9147. Sk., 9173. Sk., 9181. Sk., 9183. Sk., 9187. Sk., 9189. Sk., 9191. Sk., 9193. Sk., 9209. Sk., 9216. Sk., 9232. Sk., 9236. Sk., Celal Bayar Blv., Gazi Blv., Mustafa İsmet İnönü Cd., Sıtkı Aydınel Cd., Ulucak Sanayi Sitesi), Ulucak Mustafa Kemal Atatürk (101. Sk., 110. Sk., 117/1. Sk., 200/1. Sk., 204/1. Sk., 208. Sk., 35/1. Sk., 9045/1. Sk., 9046. Sk., 9113/1. Sk., 9117. Sk., 9119. Sk., 9162. Sk., 9169. Sk., 9171. Sk., 9173. Sk., 9183. Sk., 9187. Sk., 9188. Sk., 9189. Sk., 9191. Sk., 9192. Sk., 9193. Sk., 9194. Sk., 9195. Sk., 9196. Sk., 9197. Sk., 9200. Sk., 9202. Sk., 9204. Sk., 9205. Sk., 9206. Sk., 9209. Sk., 9210. Sk., 9212. Sk., 9214. Sk., 9217. Sk., 9219. Sk., 9221. Sk., 9223. Sk., 9225. Sk., 9229. Sk., 9233. Sk., 9235. Sk., 9237. Sk., 9239. Sk., 9243. Sk., 9245. Sk., 9247. Sk., 9250. Sk., 9251. Sk., 9254. Sk., 9255. Sk., 9258. Sk., 9260. Sk., 9261. Sk., 9267. Sk., 9267/1. Sk., 9425. Sk., Adnan Menderes Blv., Celal Bayar Blv., Mehmet Akif Ersoy Cd., Mustafa İsmet İnönü Cd., Necdet Bukey Cd., Şehit Mustafa Akmansoy Cd., Sıtkı Aydınel Cd., Ulucak İzmir Cd., Ulucak Kavşağı)

İzmir'de elektrik kesintisi! 10-11 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi

Kiraz elektrik kesintisi:

09.30-17.30 Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Emenler (Emenler Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kazıkalan Küme Evleri, Omanlar Küme Evleri), Ovacık (Akalan Küme Evleri, Ayderesi Küme Evleri, Çamlıca Küme Evleri, Eşşekderesi Küme Evleri, Mercanyurdu Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), Pınarbaşı (Darcan Küme Evleri, Hacıaliler Küme Evleri, Pınarbaşı Köyü, Pınarbaşı Küme Evleri), Uzunköy (Kurtalan Küme Evleri, PINARBAŞI, Taşlıtarla Küme Evleri, Uzunköy Küme Evleri, Uzunköy Yolu İç Yolu), Veliler (Işıkkırı Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Veliler Köy Yolu)

Ödemiş elektrik kesintisi:

09:30-15:30 Kayaköy (Alabaş Küme Evleri)

09:00-17:00 Kayaköy (Aktaş Sk., Dilsiz Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Kayalar Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd.)

Seferihisar elektrik kesintisi:

09:00 - 16:30 Akarca (100/5. Sk., 100/6. Sk., 100/7. Sk.), Hıdırlık (100. Sk., 100/1. Sk., 100/15. Sk., 100/3. Sk., 100/4. Sk., 100/5. Sk., 100/9. Sk., 83/2. Sk., Errahman Küme Evleri, Hisar Cd., Kuşadası Cd.), Tepecik (101. Sk., 102. Sk., 102/2. Sk., 102/3. Sk., 103/1. Sk., 103/2. Sk., 108. Sk., Ahmet Bey Çeşmesi Küme Evleri, Bahçeköy Küme Evleri, Bahçeköy Önü Küme Evleri, Errahman Küme Evleri, Hisar Cd., Kavakdere Cd., Kuşadası Cd., Tepecik Cd.), Turabiye (sivrikaya mevkii, Zeytinlik Kömürlük Küme Evleri)

Torbalı elektrik kesintisi:

10.00-18.00 Çapak (2570. Sk.)

Çiğli elektrik kesintisi:

09:00 - 12:00 Atatürk (8809/12. Sk., 8809/20. Sk., 8809/22. Sk., 8809/23. Sk., 8809/26. Sk., 8838/21. Sk.)

12:00 - 16:00 Atatürk (8838. Sk., 8838/18. Sk., 8841. Sk.), İzkent (8841/1. Sk., 8841/5. Sk.)

Gaziemir elektrik kesintisi:

10:00 - 11:00 Emrez (Akçay Cd.)

Güzelbahçe elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Çelebi (279/1. Sk., 413. Sk., 415. Sk., 417. Sk., 568/1. Sk., 582. Sk., 582/1. Sk., 586. Sk., 588. Sk., Ali İhsan Gedik Cd., Müzeyyen Senar Cd.)

09:30 - 17:00 Çelebi (279/1. Sk., 285. Sk., 287. Sk., 289. Sk., 315. Sk., 530. Sk., 538. Sk., 540. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 566. Sk., 568. Sk., 570. Sk., 576. Sk., Eski Seferihisar Cd., Kazım Dirik Cd., Müzeyyen Senar Cd.)

10:00 - 17:00 Siteler (241. Sk., 243. Sk., 245. Sk., 247. Sk., 420. Sk., 426. Sk., 430. Sk., 432. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 440. Sk., 442. Sk., 444. Sk., 452. Sk., 460. Sk., 462. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., Mithatpaşa Cd.)

Bayraklı elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Org. Nafiz Gürman (7020/1. Sk., 7020/3. Sk., 7020/4. Sk., 7058. Sk., 7123/1. Sk., 7128. Sk., 7131. Sk., 7132. Sk., 7133. Sk., 7133/1. Sk., 7134. Sk., 7160. Sk., Atatürk Cd.), Org. Nafiz Gürman (7020/1. Sk., 7020/2. Sk., 7160. Sk., 7161. Sk., 7165. Sk., 7165/1. Sk., 7165/2. Sk., 7165/3. Sk., 7166/1. Sk., 7166/2. Sk., 7166/3. Sk., 7167. Sk., 7168. Sk., 7168/1. Sk., 7169. Sk., 7169/1. Sk., 7170. Sk., 7171. Sk., 7171/1. Sk., 7172. Sk., 7173. Sk., 7173/1. Sk., Şehit Kenan Ergün Parkı İçi Yolu), Org. Nafiz Gürman (7161. Sk., 7161/1. Sk., 7161/2. Sk., 7161/3. Sk., 7171. Sk., 7171/4. Sk., 7171/5. Sk., 7171/6. Sk.), Yamanlar (7161. Sk., 7353. Sk., 7353/2. Sk.), Org. Nafiz Gürman (7161. Sk., 7161/1. Sk., 7161/2. Sk., 7161/3. Sk., 7161/4. Sk., 7171. Sk.), Yamanlar (7161. Sk., 7351. Sk., 7351/3. Sk., 7351/4. Sk., 7351/9. Sk., 7353. Sk., 7353/4. Sk., 7353/5. Sk., 7353/6. Sk., 7353/7. Sk., 7353/8. Sk., 7353/9. Sk., 7355. Sk., 7355/8. Sk.)

Karabağlar elektrik kesintisi:

10:00 - 11:00 Aydın (4306. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4334. Sk., Yeşillik Cd.)

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