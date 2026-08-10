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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan ülke genelinde, kırtasiye ürünlerine denetim!

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Ticaret Bakanlığı'ndan ülke genelinde, kırtasiye ürünlerine denetim!
Fotoğraf Başlığı Ticaret Bakanlığından ülke genelinde, kırtasiye ürünlerine denetim!

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul kıyafetlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bakanlık, güvensiz ürünlerin toplatılacağını ve sorumlulara idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız verildiği belirtildi.

Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde, okul ve beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin incelendiği aktarılan açıklamada, ayrıca okul kıyafetlerinin, yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi unsurlar bakımından kontrol edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığından ülke genelinde, kırtasiye ürünlerine denetim!
Başlık ResmiTicaret Bakanlığından ülke genelinde, kırtasiye ürünlerine denetim!

Açıklamada, tehlikeli ve riskli görülen ürünlerin akredite laboratuvarlarda teste tabi tutulduğuna, etiketler ve tüketiciyi bilgilendirme amaçlı metinlerin kontrol edildiğine işaret edildi.

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Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağının, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağının altı çizilen açıklamada, "Güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden tüketicilerimizin erişimine sunulacaktır. Vatandaşlarımız, 'https://gubis.ticaret.gov.tr/' adresinden ilgili sisteme ulaşabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığından ülke genelinde, kırtasiye ürünlerine denetim!
Başlık ResmiTicaret Bakanlığından ülke genelinde, kırtasiye ürünlerine denetim!

OYUNCAK NİTELİĞİNDEKİ KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE CE İŞARETİ KONTROL EDİLMELİ

Açıklamada, vatandaşların, kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Tüketicilerin oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde yaş uyarıları ve CE işaretini kontrol etmesinin önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir. Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketi denetimleri de yaygın ve yoğun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız, çocuklarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması ve tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürecektir."

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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