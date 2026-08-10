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MasterChef yedeklere kim girdi? 9 Ağustos 2026 MasterChef yedek kadroya giren 3 yarışmacı

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MasterChef yedeklere kim girdi? 9 Ağustos 2026 MasterChef yedek kadroya giren 3 yarışmacı
Fotoğraf Başlığı MasterChef yedeklere kim girdi? 9 Ağustos 2026 MasterChef yedek kadroya giren 3 yarışmacı

MasterChef yedek kadroya giren yarışmacılar 9 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan son bölümün ardından gündeme geldi. Ana kadro seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte yarışmada bu kez yedek kadro için mücadele başladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda gecenin başarılı isimleri belli oldu. İşte, 2026 MasterChef yedeklere kalan 3 yarışmacı...

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MasterChef Türkiye 2026'da yedek kadroya kimlerin girdiği yarışmanın son bölümünü takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. 20 kişilik ana kadronun belirlenmesinin ardından yedek yarışmacıların seçimine geçilirken, 9 Ağustos'ta mutfağa giren adaylar hazırladıkları tabaklarla şeflerden geçer not almaya çalıştı. Gecenin sonunda yedek kadroya dahil edilen 3 yarışmacı açıklandı.

MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'nin 9 Ağustos 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yedek kadro mücadelesi ekrana geldi. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlayarak yarışmadaki şanslarını sürdürmek için tezgah başına geçti. Yapılan değerlendirmelerin ardından üç isim yedek kadroya seçildi.

9 Ağustos MasterChef yedek kadrosuna giren yarışmacılar şöyle:

Recep

Asuman

Olabiyi

Yedek yarışmacılar, ilerleyen bölümlerde ana kadroya dahil olma fırsatı yakalayabilmek için mücadelelerini sürdürecek.

MasterChef yedeklere kim girdi? 9 Ağustos 2026 MasterChef yedek kadroya giren 3 yarışmacı
Başlık ResmiMasterChef yedeklere kim girdi? 9 Ağustos 2026 MasterChef yedek kadroya giren 3 yarışmacı

MASTERCHEF'TE ANA KADRO SEÇMELERİ TAMAMLANDI

MasterChef Türkiye 2026'da haftalar süren ana kadro seçmeleri 8 Ağustos'ta tamamlandı. Yarışmacılar, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısında hazırladıkları yemeklerle ana kadroya girebilmek için mücadele etti.

Son ana kadro mücadelesinin ardından Koray, 20. ve son önlüğün sahibi oldu. Böylece MasterChef Türkiye 2026'nın 20 kişilik ana kadrosu tamamlandı. İşte 20 kişilik ana kadro:

  1. Batuhan
  2. Nilay
  3. Hasan Alp
  4. Şiringül
  5. Enes
  6. Eyüp Can
  7. Demirhan Ali
  8. Nurten
  9. Şadi
  10. Burçin
  11. Tolga
  12. Muhammed
  13. Ayşe
  14. Kübra
  15. Gül
  16. Simge
  17. Bahar
  18. Şükran
  19. Armağan
  20. Koray
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Editör : İREM ÖZCAN
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