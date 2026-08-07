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MasterChef ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu? (6 Ağustos 2026)

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MasterChef ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu? (6 Ağustos 2026)

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro mücadelesi 6 Ağustos Perşembe akşamı devam etti. Yarışmacılar, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun karşısında iki aşamalı mücadelede hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle MasterChef ana kadrosuna katılan 18. yarışmacı belli oldu.

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"MasterChef ana kadroya kim girdi" sorusu, 6 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan bölümün ardından gündeme geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar önce erik kullanarak bir tabak hazırladı, ardından ikinci etapta sebzeli gyoza için tezgah başına geçti. İki aşamalı gecenin ardından ana kadronun 18. önlüğü sahibini buldu. Peki, MasterChef ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu, dün akşam MasterChef'i kim kazandı?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 18. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'nın 6 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde ana kadroya girebilmek için mücadele eden yarışmacılar iki farklı etapta karşı karşıya geldi. İlk turda şefler yarışmacılardan ana ürün olarak eriği kullanmalarını ve bu ürünün öne çıktığı tabaklar hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara tabaklarını tamamlamaları için 45 dakika süre verildi. Sürenin sonunda yapılan tadım ve değerlendirmelerin ardından başarılı bulunan 6 yarışmacı ikinci tura yükseldi.

MasterChef ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu? (6 Ağustos 2026)
Başlık ResmiMasterChef ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu? (6 Ağustos 2026)

Gecenin ikinci etabında ise yarışmacıların karşısına sebzeli gyoza çıktı. Ana kadronun 18. önlüğünü almak isteyen isimler, şeflerin istediği tabağı en başarılı şekilde hazırlamak için yeniden tezgah başına geçti. Tadımların ardından yapılan değerlendirmede Şükran, rakiplerini geride bırakarak gecenin kazananı oldu. Böylece Şükran, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 18. yarışmacı olarak önlüğünü giymeye hak kazandı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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