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MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? (5 Ağustos 2026)

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MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? (5 Ağustos 2026)
Fotoğraf Başlığı MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? (5 Ağustos 2026)

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 5 Ağustos akşamı ekrana gelen yeni bölümde yarışmacılar, önlüğü kazanabilmek için iki etapta kıyasıya mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesi sonrası MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı da belli oldu.

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'nın 5 Ağustos tarihli bölümünde ana kadroya girecek 17. isim belirlendi. İlk etapta bal kabağı çorbası hazırlayan yarışmacılar, final turunda ise levrek ana ürünüyle hazırladıkları tabaklarını şeflerin beğenisine sundu. Gecenin sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı önlüğün sahibi olarak ana kadroya adını yazdırdı.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 17. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. 5 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, şeflerin belirlediği iki etapta mücadele ederek ana kadroya girebilmek için ter döktü. İlk turda yarışmacılardan bal kabağı çorbası hazırlamaları istendi. Verilen 35 dakikalık sürenin sonunda yapılan değerlendirmede en başarılı tabakları hazırlayan 7 yarışmacı ikinci tura yükselmeyi başardı.

MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? (5 Ağustos 2026)
Başlık ResmiMasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? (5 Ağustos 2026)

İkinci etapta ise yarışmacılar, levrek ana ürünü ile tamamen kendi yorumlarını yansıtan tabaklar hazırladı. Finale kalan Bahar ve Şükran arasındaki mücadelede gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim Bahar oldu. Böylece MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 17. yarışmacı Bahar olarak açıklandı.

MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? (5 Ağustos 2026)
Başlık ResmiMasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? (5 Ağustos 2026)

MASTERCHEF ANA KADRO SEÇMELERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri 20. yarışmacı dahil olana kadar devam edecek. Her bölümde bir yarışmacı daha önlük kazanarak ana kadroya katılacak ve sezonun ana kadrosu tamamlanacak.

ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

Batuhan, Nilay, Hasan Alp, Şiringül, Enes, Eyüp Can, Demirhan Ali, Nurten Tamer Ocak, Şadi Altınay, Burçin, Tolga, Muhammed, Ayşe, Kübra, Gül ve Bahar.

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Editör : İREM ÖZCAN
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