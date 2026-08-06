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Teknoloji

Google'ın yapay zekası Türk yöneticiye emanet

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Google'ın yapay zekası Türk yöneticiye emanet

Teknoloji şirketi Google, yapay zeka birimi Google DeepMind'ın üst düzey liderlik kadrosunda değişiklik yaptı. Alınan kararla Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu, Google DeepMind'ın kıdemli başkan yardımcılığı görevine getirildi.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın ana şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, sosyal medya hesabından Google DeepMind ekiplerindeki değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.

Pichai, Google DeepMind'ın kurucularından Demis Hassabis'in Google DeepMind'ın yönetim kurulu başkanı ve Alphabet'in baş bilim insanı olarak görev yapacağını, aynı zamanda Isomorphic Labs'e liderlik etmeyi sürdüreceğini belirtti.

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Hassabis'in yeni görevinde zamanını ve odağını yapay genel zekanın ve bilimsel keşiflerin geleceğini şekillendirmeye ayıracağını belirten Pichai, bu çalışmanın Alphabet ve insanlık için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Koray Kavukçuoğlu
Başlık ResmiKoray Kavukçuoğlu

TÜRK YÖNETİCİYE ÜST DÜZEY GÖREV

Pichai, Google DeepMind'ın Teknoloji Direktörü ve Baş Yapay Zeka Mimarı Koray Kavukçuoğlu'nun ise Google DeepMind'ın kıdemli başkan yardımcılığı görevini üstleneceğini bildirdi.

Kavukçuoğlu'nun model geliştirme süreçleri, öncü yapay zeka araştırmaları, Gemini uygulaması ve geliştirici ekiplerinden sorumlu olacağını aktaran Pichai, "Koray, 13 yıldır Google DeepMind'da ve alanında dünyaca tanınan bir uzman. Derin öğrenme ekibimizi kurdu ve WaveNet ile DQN gibi önemli atılımlara öncülük etti. Google DeepMind emin ellerde." ifadelerini kullandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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