Orta Doğu’da pozitif gelişmeler, petrolde düşüş, enflasyonist endişelerin azalması, dolar endeksinin gerilemesi, faiz artışı beklentilerinin zayıflaması… Ons altın hepsinden destek bularak dün %4,18 prim yaptı ve 6 ayın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. 6 Ağustos 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.541 TL ve ons fiyatı 4.278 dolardan güne başladı. ‘Gram’da haftalık prim %6’ya ulaştı. Yükseliş tamam mı, devam mı? İşte detaylar…

Altın son aylarda görülmemiş bir harekete imza attı. Küresel piyasalarda ons fiyatı dünkü işlemlerde %4,18 gibi bir primle 4.247 dolardan kapanış yaptı. Böylece ons fiyatı 3 Şubat tarihinde gerçekleşen %6,13’lük primin ardından en hızlı günlük yükselişini gerçekleştirdi. Altında yükseliş bugünkü de devam ediyor. TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatı 4.293 dolardan fiyatlandı. İlk işlemlerde ise ons fiyatı 4.302 dolarla son 1,5 ayın en yüksek seviyelerini test etti.

Altında 6 ayın en hızlı primi! Neden yükseldi? Fırsat kaçtı mı? İşte yeni hedef

6 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram altın fiyatına da yansıyor. Spot piyasada işlem gören 6 Temmuz 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.541 TL’den güne başladı. Gram fiyatı da 5 Haziran işlemlerinin ardından yaklaşık son 2 ayın zirvesine yöneldi. Geçen cuma günü 6.172 TL’den kapanış yapan gram altın fiyatında haftalık prim bu sabah itibarıyla %6,0’yı buldu.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarında hızlı yükselişi tetikleyen faktörler şöyle sıralanıyor:

-Orta Doğu’daki müzakerelerde gelinen son durum, Hürmüz Boğazı’nın yakında “tam olarak” yeniden açılabileceğine yönelik umutları destekledi. İran, gemi güzergâhları konusunda Umman ile anlaşmaya varıldığını, ortak bildirinin son aşamada olduğunu duyurdu.

-Petrol 80 dolar civarında dengeye otururken, muhtemel bir anlaşma haline fiyatlarda daha fazla düşüş ve enflasyonist baskılarda gerileme bekleniyor.

-Dolar endeksi 99,66 seviyelerine çekildi ve son 1,5 ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Geçen hafta 4,35 kadar yükselen ABD 2 yıllık tahvil getirileri de %4,18’e geriledi.

-FED’den eylülde faiz artışı tahminleri geçen ay %80’in de üzerinde bir ihtimalle fiyatlanıyordu. Bu tahminler bugün %55’e kadar düştü.

-ABD’de haziranda 7 milyon 440 bin olması beklenen Jolts Açık İş İlanları sayısı, 7 milyon 359 bin olarak açıklandı. Ülkede özel sektör istihdam rakamları da temmuzda 70 bin artış beklentisine karşılık 44 bin oldu. Tahminlerin altında kalan istihdam verileri de faiz artışına destek vermedi.

Altında 6 ayın en hızlı primi! Neden yükseldi? Fırsat kaçtı mı? İşte yeni hedef

FIRSAT KAÇTI MI?

Analistler, ons fiyatının son yükselişle birlikte 50 günlük ortalamaya işaret eden 4.160 dolar direncini hızlı aştığını belirterek, “Haftalardır direnç olarak öne çıkan 4.200 dolar, artık destek olarak takip edilecek. Daha yukarı ise 100 günlük ortalamanın da konumlandığı 4.390 dolar seviyesi ilk direnç olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Uzun vadeli trend dönüşümü için önemli bir gösterge olan 200 günlük ortalama ise bugün itibarıyla 4.490 dolara yakın seyrediyor.

ALTINDA HEDEF FİYAT

Analistler, cuma günü açıklanacak ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam verilerinin de önemli bir gösterge olacağını, tahminlerin altında kalabilecek bir verinin altın fiyatlarına pozitif yansıyabileceğini aktarıyor. Bu arada küresel finans kuruluşlarından gelen son tahminlere bakıldığında; yıl sonu için ons fiyatında Commerzbank 4.500 dolar, UBS ve Deutsche Bank da 4.600 dolar beklentilerini öne çıkarmıştı.

Önemli uyarı: Bu içerik piyasalarda gerçekleşen fiyat hareketleri ve finans kuruluşlarının duyurduğu raporlar dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir.

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