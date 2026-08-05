Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Döviz zengini iller belli oldu! İlk yarıda Anadolu illeri şaşırttı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Döviz zengini iller belli oldu! İlk yarıda Anadolu illeri şaşırttı
Fotoğraf Başlığı Döviz zengini iller belli oldu! İlk yarıda Anadolu illeri şaşırttı

BDDK, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mevduat verilerini paylaştı. Buna göre Ocak-Haziran döneminde toplam mevduat tutarı 30,10 trilyon TL oldu. Bunun 11,41 trilyon TL’si döviz mevduatından oluştu. Dövizin toplam içindeki payı %37,92 olarak gerçekleşti. Verilerden yaptığımız analize göre; Aksaray, Yozgat ve Siirt, DTH payı en yüksek iller oldu. Ardahan, Şanlıurfa ve Bitlis ise listenin sonunda yer aldı. İşte Türkiye’nin son DTH haritası…

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Piyasalarda yılın ilk 7 aylık döneminde dolar yüzde 10,6 primle 47,50 TL’ye yükseldi. Ancak bu prim, aynı dönemde kümülatif olarak %19,86 olan enflasyonun gerisinde kaldı. Böylece dolar Ocak-Temmuz 2026 döneminde reel olarak %-7,73 değer kaybı yaşadı.

Öte yandan yılın 7 ayında TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirisi de yaklaşık %22 olarak gerçekleşti. Bu performansı ile TL’nin getirisi, dolardaki primi ikiye katladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Altın 2 haftanın zirvesinde!
EKONOMİ

Altın 2 haftanın zirvesinde! 'Hürmüz' umuduyla petrol ve borsalar…

TOPLAMDA DTH’IN PAYI %37,92

TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası bu tabloda ekili olurken; BDDK, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mevduat verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre 2026’nın Ocak-Haziran döneminde toplam mevduat tutarı 30,10 trilyon TL oldu. Bunun 11,41 trilyon TL’si döviz mevduatından oluştu. Dövizin toplam içindeki payı ise %37,92 olarak gerçekleşti.

İLLER BAZINDA GÖRÜNÜM

İller bazında tabloları analiz ettiğimizde ise ekonomik büyüklüğü yüksek şehirlerin döviz mevduatında tutar bazında öne çıktığı, buna karşılık Anadolu'daki bazı illerde ise dövizin toplam mevduat içindeki ağırlığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Döviz zengini iller belli oldu! İlk yarıda Anadolu illeri şaşırttı
Başlık ResmiDöviz zengini iller belli oldu! İlk yarıda Anadolu illeri şaşırttı

DÖVİZ MEVDUATI EN YÜKSEK 10 İL

SıraŞehirGayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
1İstanbul4,54 trilyon TL
2Ankara1,27 trilyon TL
3İzmir518,58 milyar TL
4Antalya378,13 milyar TL
5Bursa284,98 milyar TL
6Kocaeli237,80 milyar TL
7Konya160,29 milyar TL
8Muğla133,83 milyar TL
9Adana132,43 milyar TL
10Mersin122,21 milyar TL

DÖVİZ MEVDUATI EN DÜŞÜK 10 İL

SıraŞehirMiktar
1Ardahan2,33 milyar TL
2Hakkâri2,38 milyar TL
3Kilis3,09 milyar TL
4Bayburt3,35 milyar TL
5Bitlis4,94 milyar TL
6Muş5,25 milyar TL
7Şırnak6,05 milyar TL
8Ağrı6,29 milyar TL
9Iğdır6,82 milyar TL
10Tunceli7,03 milyar TL

TOPLAM İÇİNDE DTH PAYI EN YÜKSEK 10 İL

SıraŞehirYüzde
1Aksaray%57,31
2Yozgat%54,48
3Siirt%54,34
4Karaman%53,92
5Gümüşhane%53,41
6Elâzığ%53,19
7Bingöl%52,94
8Karabük%52,01
9Kütahya%50,17
10Nevşehir%49,98

TOPLAM İÇİNDE DTH PAYI EN DÜŞÜK 10 İL

SıraİlOran
1Ardahan%25,61
2Şanlıurfa%26,81
3Bitlis%27,57
4Edirne%29,83
5Hakkâri%29,90
6Kırklareli%29,91
7Kars%30,23
8Ankara%30,50
9Ağrı%30,98
10Diyarbakır%32,13

İSTANBUL VE ANKARA

Veriler, dolarizasyon oranının geçmiş yıllara oranla düşmeye devam ettiğini gösterirken, 11,41 trilyon TL’lik döviz mevduatının %50,9'u İstanbul ve Ankara’da toplanmış durumda. Ancak İstanbul ve Ankara’da toplam içinde döviz oranları (%34 ve %30,5 ile) daha dengeli seviyelerde yer alıyor.

İzmir, Antalya ve Bursa; güçlü turizm gelirleri, ihracatçı yapıları ve sanayi kapasiteleri sayesinde listenin ilk 5’inde yer alıyor. Kocaeli’nin sanayi gücüne, Adana ve Mersin’in liman/lojistik avantajları ile tarım-ihracat gelirleri eşlik ediyor.

Döviz zengini iller belli oldu! İlk yarıda Anadolu illeri şaşırttı
Başlık ResmiDöviz zengini iller belli oldu! İlk yarıda Anadolu illeri şaşırttı

İÇ ANADOLU DETAYI

Aksaray, Yozgat, Karaman, Nevşehir gibi İç Anadolu illerinde, Avrupa’da (özellikle Almanya, Hollanda ve Avusturya’da) yaşayan gurbetçi vatandaşların memleketlerindeki banka hesaplarına transfer ettiği dövizler, bu illerde toplam içinde DTH payının yüksek olmasını beraberinde getiriyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU

Ardahan, Şanlıurfa, Bitlis, Hakkâri, Kars, Ağrı ve Diyarbakır gibi illerde ise geleneksel olarak yastık altı birikimlerin (özellikle de fiziki altının) tercih edilmesi, toplam içinde DTH payının düşüş olmasına sebep olarak gösteriliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Müge Anlı’daki skandallar zinciri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı! Yargıtay’dan emsal ‘Palu Ailesi’ kararı: İspirtoya olası kast hükmü
Müge Anlı’daki skandallar zinciri Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı! Yargıtay’dan emsal ‘Palu Ailesi’ kararı: İspirtoya olası kast hükmü
Kaydet
Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısından Mamdani'ye 'ring' çağrısı: 'Peşindeyim' diyerek meydan okudu
Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısından Mamdani'ye 'ring' çağrısı
Kaydet
Trump’ı taşıyan helikopter yolcu uçağıyla burun buruna geldi! Soruşturma başlatıldı
Trump’ı taşıyan helikopter yolcu uçağıyla burun buruna geldi! Soruşturma başlatıldı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.