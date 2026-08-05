BDDK, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mevduat verilerini paylaştı. Buna göre Ocak-Haziran döneminde toplam mevduat tutarı 30,10 trilyon TL oldu. Bunun 11,41 trilyon TL’si döviz mevduatından oluştu. Dövizin toplam içindeki payı %37,92 olarak gerçekleşti. Verilerden yaptığımız analize göre; Aksaray, Yozgat ve Siirt, DTH payı en yüksek iller oldu. Ardahan, Şanlıurfa ve Bitlis ise listenin sonunda yer aldı. İşte Türkiye’nin son DTH haritası…

Piyasalarda yılın ilk 7 aylık döneminde dolar yüzde 10,6 primle 47,50 TL’ye yükseldi. Ancak bu prim, aynı dönemde kümülatif olarak %19,86 olan enflasyonun gerisinde kaldı. Böylece dolar Ocak-Temmuz 2026 döneminde reel olarak %-7,73 değer kaybı yaşadı.

Öte yandan yılın 7 ayında TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirisi de yaklaşık %22 olarak gerçekleşti. Bu performansı ile TL’nin getirisi, dolardaki primi ikiye katladı.

TOPLAMDA DTH’IN PAYI %37,92

TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası bu tabloda ekili olurken; BDDK, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mevduat verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre 2026’nın Ocak-Haziran döneminde toplam mevduat tutarı 30,10 trilyon TL oldu. Bunun 11,41 trilyon TL’si döviz mevduatından oluştu. Dövizin toplam içindeki payı ise %37,92 olarak gerçekleşti.

İLLER BAZINDA GÖRÜNÜM

İller bazında tabloları analiz ettiğimizde ise ekonomik büyüklüğü yüksek şehirlerin döviz mevduatında tutar bazında öne çıktığı, buna karşılık Anadolu'daki bazı illerde ise dövizin toplam mevduat içindeki ağırlığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Döviz zengini iller belli oldu! İlk yarıda Anadolu illeri şaşırttı

DÖVİZ MEVDUATI EN YÜKSEK 10 İL

Sıra Şehir Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 1 İstanbul 4,54 trilyon TL 2 Ankara 1,27 trilyon TL 3 İzmir 518,58 milyar TL 4 Antalya 378,13 milyar TL 5 Bursa 284,98 milyar TL 6 Kocaeli 237,80 milyar TL 7 Konya 160,29 milyar TL 8 Muğla 133,83 milyar TL 9 Adana 132,43 milyar TL 10 Mersin 122,21 milyar TL

DÖVİZ MEVDUATI EN DÜŞÜK 10 İL

Sıra Şehir Miktar 1 Ardahan 2,33 milyar TL 2 Hakkâri 2,38 milyar TL 3 Kilis 3,09 milyar TL 4 Bayburt 3,35 milyar TL 5 Bitlis 4,94 milyar TL 6 Muş 5,25 milyar TL 7 Şırnak 6,05 milyar TL 8 Ağrı 6,29 milyar TL 9 Iğdır 6,82 milyar TL 10 Tunceli 7,03 milyar TL

TOPLAM İÇİNDE DTH PAYI EN YÜKSEK 10 İL

Sıra Şehir Yüzde 1 Aksaray %57,31 2 Yozgat %54,48 3 Siirt %54,34 4 Karaman %53,92 5 Gümüşhane %53,41 6 Elâzığ %53,19 7 Bingöl %52,94 8 Karabük %52,01 9 Kütahya %50,17 10 Nevşehir %49,98

TOPLAM İÇİNDE DTH PAYI EN DÜŞÜK 10 İL

Sıra İl Oran 1 Ardahan %25,61 2 Şanlıurfa %26,81 3 Bitlis %27,57 4 Edirne %29,83 5 Hakkâri %29,90 6 Kırklareli %29,91 7 Kars %30,23 8 Ankara %30,50 9 Ağrı %30,98 10 Diyarbakır %32,13

İSTANBUL VE ANKARA

Veriler, dolarizasyon oranının geçmiş yıllara oranla düşmeye devam ettiğini gösterirken, 11,41 trilyon TL’lik döviz mevduatının %50,9'u İstanbul ve Ankara’da toplanmış durumda. Ancak İstanbul ve Ankara’da toplam içinde döviz oranları (%34 ve %30,5 ile) daha dengeli seviyelerde yer alıyor.

İzmir, Antalya ve Bursa; güçlü turizm gelirleri, ihracatçı yapıları ve sanayi kapasiteleri sayesinde listenin ilk 5’inde yer alıyor. Kocaeli’nin sanayi gücüne, Adana ve Mersin’in liman/lojistik avantajları ile tarım-ihracat gelirleri eşlik ediyor.

Döviz zengini iller belli oldu! İlk yarıda Anadolu illeri şaşırttı

İÇ ANADOLU DETAYI

Aksaray, Yozgat, Karaman, Nevşehir gibi İç Anadolu illerinde, Avrupa’da (özellikle Almanya, Hollanda ve Avusturya’da) yaşayan gurbetçi vatandaşların memleketlerindeki banka hesaplarına transfer ettiği dövizler, bu illerde toplam içinde DTH payının yüksek olmasını beraberinde getiriyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU

Ardahan, Şanlıurfa, Bitlis, Hakkâri, Kars, Ağrı ve Diyarbakır gibi illerde ise geleneksel olarak yastık altı birikimlerin (özellikle de fiziki altının) tercih edilmesi, toplam içinde DTH payının düşüş olmasına sebep olarak gösteriliyor.

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