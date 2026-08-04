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CHP ile DESKİ arasında abonelik krizi! Kurum süreçte yaşananları tek tek anlattı

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CHP ile DESKİ arasında abonelik krizi! Kurum süreçte yaşananları tek tek anlattı

DESKİ, CHP'nin su aboneliği başvurusunda kendilerinden mevzuat dışı belge istendiği yönündeki iddialara cevap verdi. Kurum, başvurunun eksik evrak ve usule aykırı düzenlenen karar defteri nedeniyle sonuçlandırılamadığını açıkladı.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) su aboneliği başvurusuna ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kurum, abonelik işlemlerinin tamamen yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, kişiye veya kuruma özel belge talep edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

CHP ile DESKİ arasında abonelik krizi! Kurum süreçte yaşananları tek tek anlattı
Başlık ResmiCHP ile DESKİ arasında abonelik krizi! Kurum süreçte yaşananları tek tek anlattı

BAŞVURU SÜRECİ PAYLAŞILDI

DESKİ'nin açıklamasında, söz konusu başvuru süreci kronolojik olarak paylaşıldı. Buna göre CHP, 17 Temmuz 2026'da daha önce 25 Ekim 2024 tarihinde kapatılan bir aboneliği yeniden açtırmak amacıyla dilekçeyle başvuruda bulundu. Ancak başvuru sırasında sunulması gereken karar defteri gibi zorunlu tüzel kişilik belgelerinin ibraz edilmediği ifade edildi.

Kurumun, 20 Temmuz'da başvuru sahibine eksik evrakların tamamlanmasını isteyen resmi yazıyı ilettiği belirtilirken, 3 Ağustos'a kadar eksik belgelerin tamamlanmasına yönelik herhangi bir başvuru yapılmadığı aktarıldı.

Açıklamada, 3 Ağustos'ta teslim edilen belgelerin incelenmesi sırasında sunulan karar defterinde düzenlenme tarihinin 3 Eylül 2026 olarak yer aldığı, bunun usule aykırı bir durum oluşturduğu ve bu nedenle abonelik işleminin onaylanmadığı kaydedildi.

CHP ile DESKİ arasında abonelik krizi! Kurum süreçte yaşananları tek tek anlattı
Başlık ResmiCHP ile DESKİ arasında abonelik krizi! Kurum süreçte yaşananları tek tek anlattı

"2020 YILINDA DA AYNI BELGELER TALEP EDİLDİ"

DESKİ, istenen belgelerin yalnızca CHP'den talep edildiği yönündeki iddiaları da reddetti. Açıklamada, aynı adreste 23 Aralık 2020 tarihinde yapılan abonelik başvurusunda da yapı kayıt belgesi, tapu ve karar defterinin istendiği, söz konusu belgelerin teslim edilmesinin ardından aboneliğin açıldığı hatırlatıldı.

Kurum açıklamasının sonunda, tüm abonelik işlemlerinin kişi, kurum, dernek, vakıf veya siyasi parti ayrımı gözetilmeksizin, eşitlik ilkesi ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü vurgulandı.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Denizli
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