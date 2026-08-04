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Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı

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Etimesgut Belediyesine yönelik soruşturmada tutuklu bulunan ve hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı. Akıllara ise Beşikçioğlu'nun, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği, "Esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım." şeklindeki ifadesi geldi.

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında yapılan uyuşturucu ihbarının sonucu çıktı.

ESRAR TESTİ POZİTİF

İhbarlar üzerine uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik kan, idrar ve saç örnekleri alınan Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Erdal Beşikçioğlu
Başlık ResmiErdal Beşikçioğlu

"BİR DAHA KULLANMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

Öte yandan, Beşikçioğlu’nun 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede esrar kullandığını kabul ettiği ve "Esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

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ETİMESGUT BELEDİYESİ SORUŞTURMASI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesince yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.
Başlık ResmiEtimesgut Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklanmıştı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU TUTUKLANMIŞTI

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli gözaltına alınmıştı. Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma devam ederken önceki gün, İçişleri Bakanlığınca, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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