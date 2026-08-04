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Spor

TFF'den Anthony Taylor sürprizi: Türkiye'ye geliyor, görevi açıklandı!

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TFF'den Anthony Taylor sürprizi: Türkiye'ye geliyor, görevi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türk hakemliğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Anthony Taylor, "MHK Elit Hakem Direktörü" olarak göreve başladı. Dünyaca ünlü eski hakem, geçtiğimiza ay emekliliğini açıklamıştı.

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TFF, dünya futbolunun en deneyimli elit hakemlerinden Anthony Taylor'ın (47), MHK Elit Hakem Direktörü olarak görevine başladığını duyurdu.

Anthony Taylor
Başlık ResmiAnthony Taylor
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TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"İngiltere Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllar üst düzey hakem olarak görev yapan Anthony Taylor, 2013 yılından itibaren FIFA kokartı taşıdı. Premier League tarihinin en istikrarlı hakemlerinden biri olarak gösterilen Taylor, kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda birçok kritik karşılaşmayı yönetti.

Uluslararası kariyerinde 2022/2023 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, 2021 UEFA Uluslar Ligi Finali ve 2020 UEFA Süper Kupa Finali'nde düdük çalan Anthony Taylor; İngiltere'de ise 2015 EFL Cup Finali, 2015 FA Community Shield, 2017 ve 2020 Emirates FA Cup finalleri ile 2018 Championship Play-off Finali'ni yönetti.

Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak üst klasman hakemlerinin teknik gelişim süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, maç analiz ve geri bildirim süreçlerinin geliştirilmesi ile UEFA ve FIFA standartları doğrultusunda hakem gelişim stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Anthony Taylor'ın sahip olduğu uluslararası bilgi birikimi ve üst düzey tecrübenin Türk hakemliğinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanmakta olup, yeni görevinin Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni eder."

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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