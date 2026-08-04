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Spor

Beşiktaş'ta ilk 11'in 9'u belli: Vincenzo Italiano'nun Kralove maçı planı

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Beşiktaş, 6 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Hradec Kralove maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekibin, krtiik maçta sahaya çıkacağı 11'i netleşmeye başladı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turundaki Hradec Kralove karşılaşmasının çalışmalarına devam ediyor. Temsilcimiz, Çekya'dan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, bu maçta sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.

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STOPER İKİLİSİ İÇİN 3 ADAY

Siyah-beyazlılarda kaleyi Alexander Nübel koruyacak. Savunmanın sağında Amir Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz’ın oynaması bekleniyor. TRT Spor'da yer alan habere göre; stoper hattı için son karar maç saatinde verilecek. İtalyan çalıştırıcı; Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo ve Emirhan Topçu üçlüsünden ikisine görev verecek.

Emmanuel Agbadou
Başlık ResmiEmmanuel Agbadou

SAĞDA CERNEY, SOLDA İLHAN

Savunmanın önünde Salih Özcan şans bulacak. Orta sahanın merkezinde Junior Olaitan ve takım kaptanı Orkun Kökçü forma giyecek.

Orkun Kökçü - İlhan Fakılı
Başlık ResmiOrkun Kökçü - İlhan Fakılı

Italiano, hücum hattının sağında Vaclav Cerny'i, solunda İlhan Fakılı'yı oynatacak. İleri uçta ise Güney Koreli Hyeon-gyu Oh 11’de sahaya çıkacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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