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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları açıklandı mı? 2026 YAŞ kararları atama ve terfi listesi

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları açıklandı mı? 2026 YAŞ kararları atama ve terfi listesi
Fotoğraf Başlığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları açıklandı mı? 2026 YAŞ kararları atama ve terfi listesi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 2026 yılı gündemiyle Ankara'da toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atama, terfi, görev süresi uzatma ve emekliye sevk kararlarını bekleyen kamuoyu, toplantıdan çıkacak resmi açıklamaya odaklandı. Peki, YAŞ kararları açıklandı mı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2026 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı. Toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret eden şura üyeleri, daha sonra gündemde yer alan terfi, atama ve emeklilik dosyalarını görüşmek üzere bir araya geldi. Kararların toplantının tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Toplantıya, şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katıdı.

Bu yılki şurada Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez şura üyesi olarak yer aldı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları açıklandı mı? 2026 YAŞ kararları atama ve terfi listesi
Başlık ResmiYüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları açıklandı mı? 2026 YAŞ kararları atama ve terfi listesi

YAŞ TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI

Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. YAŞ'ta alınan kararlara ilişkin liste, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla alınan kararlar doğrultusunda, 30 Ağustos'tan geçerli olarak, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Halen 328 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos tarihi itibarıyla 334'e yükseldi.

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Editör : İREM ÖZCAN
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