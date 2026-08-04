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Yaşam

Kavurucu sıcaklar geliyor! İstanbul için tarih verildi

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Kavurucu sıcaklar geliyor! İstanbul için tarih verildi
Fotoğraf Başlığı Kavurucu sıcaklar geliyor! İstanbul için tarih verildi

İstanbul'da geride bıraktığımız haftalarda poyrazın etkisiyle hissedilen serin hava durumu yerini kavurucu sıcaklara bırakacak. Çarşamba gününden itibaren İstanbul'da sıcaklıkların 35 dereceyi geçeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar 13 Ağustos'a kadar şehirde vatandaşları zorlayacak sıcaklıkların görüleceğini ve dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

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Yaz başından bu yana poyrazın etkisiyle serin bir yaz geçiren İstanbul, rüzgarın gücünü yitirmesi ile beraber yılın en yüksek sıcaklıklarına hazırlanıyor. Hafta ortasından sonra dik bir yükselişe geçecek termometrelerin ve artan nemin, mega şehirde hayatı 13 Ağustos’a dek oldukça zorlaştırması bekleniyor.

Poyrazın etkisini kaybetmesi ile beraber mega şehir, ağustos ayıyla birlikte yıllık sıcaklık rekorlarının kırılacağı bir döneme girmiş olacak.

Uzmanın tahminlerine göre, şehirdeki kavurucu sıcak hava dalgası çarşamba günü itibarıyla hissedilir biçimde yükselecek. Hafta ortasında 33 dereceyi görecek olan hava sıcaklığının cuma gününe dek 35 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıktaki bu yükselişe ek olarak havadaki bağıl nem oranının da %90 ile %95 seviyelerine çıkması, hissedilen sıcaklığı çok daha bunaltıcı bir boyuta götürecek.

Kavurucu sıcaklar geliyor! İstanbul için tarih verildi
Başlık ResmiKavurucu sıcaklar geliyor! İstanbul için tarih verildi

BÖLGESEL FARKLILIKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Ülke çapındaki genel hava durumunda ise bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, ülkenin kuzey hatları ile Akdeniz’in iç taraflarındaki parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Rize, Artvin ve Ardahan taraflarında; Sinop, Samsun, Giresun ile Trabzon'un iç kesimlerinde ve Toroslar bölgesinde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek. Ülkenin diğer kısımlarında ise açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ayrıca Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege hattında kuzeydoğudan saatte 40 ila 60 kilometreyi görecek kuvvetli rüzgarlar beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer tarafından dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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