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Türkiye’nin havası ikiye bölündü! 7 ilde sağanak, 11 ilde 35 derece! Meteoroloji tek tek sıraladı

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Meteoroloji ve AKOM’dan hava durumu raporları peş peşe geldi. Son raporlara göre bugün 7 ilde sağanak etkili olacak, 11 ilde termometreler 35 derece ve üzerini görecek. İstanbul’da ise hafta boyunca yağış beklenmiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni hava durumu raporuna göre, bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, sıcaklığın genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni rapora göre bugün 7 ilde sağanak yağış beklenirken, 11 ilde ise termometreler 35 derece ve üzerini gösterecek. İşte uyarı yapılan iller…

Türkiye’nin havası ikiye bölündü! 7 ilde sağanak, 11 ilde 35 derece! Meteoroloji tek tek sıraladı
Başlık ResmiTürkiye’nin havası ikiye bölündü! 7 ilde sağanak, 11 ilde 35 derece! Meteoroloji tek tek sıraladı

SAĞANAK BUGÜN DE ETKİLİ

Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:

Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin havası ikiye bölündü! 7 ilde sağanak, 11 ilde 35 derece! Meteoroloji tek tek sıraladı
Başlık ResmiTürkiye’nin havası ikiye bölündü! 7 ilde sağanak, 11 ilde 35 derece! Meteoroloji tek tek sıraladı

RÜZGAR UYARISI

Genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak rüzgar (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Türkiye’nin havası ikiye bölündü! 7 ilde sağanak, 11 ilde 35 derece! Meteoroloji tek tek sıraladı
Başlık ResmiTürkiye’nin havası ikiye bölündü! 7 ilde sağanak, 11 ilde 35 derece! Meteoroloji tek tek sıraladı

7 İLİ SIRALADI

Meteoroloji’nin sağanak uyarısı yaptığı 7 il şöyle;

Şehirler
Sinop (iç kesimleri)
Rize
Artvin
Samsun (iç kesimleri)
Giresun (iç kesimleri)
Trabzon (iç kesimleri)
Ardahan
Türkiye’nin havası ikiye bölündü! 7 ilde sağanak, 11 ilde 35 derece! Meteoroloji tek tek sıraladı
Başlık ResmiTürkiye’nin havası ikiye bölündü! 7 ilde sağanak, 11 ilde 35 derece! Meteoroloji tek tek sıraladı

TERMOMETRELER YANACAK

35°C ve üzeri sıcaklık beklenen 11 il şöyle;

ŞehirSıcaklık (°C)
Çanakkale35
Denizli39
İzmir37
Manisa37
Muğla37
Adana35
Burdur36
Malatya39
Diyarbakır42
Mardin38
Şanlıurfa43

AKOM: İSTANBUL’DA YAĞIŞ YOK

Meteoroloji’nin ardından bir hava durumu raporu da AKOM’dan geldi. AKOM, İstanbul’da bu hafta sağanak yağış beklenmediğini açıkladı.

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50km/s) esmesi beklenen rüzgarlar kuzeyin nispeten serin havasını bölgemize taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların 30-33°C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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