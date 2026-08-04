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Ekonomi

Orta Doğu onları da yaktı! Lufthansa'nın kârı çakıldı

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Orta Doğu onları da yaktı! Lufthansa'nın kârı çakıldı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun faiz ve vergi öncesi kârı (EBIT), Orta Doğu'daki gerilimin tırmandırdığı jet yakıtı maliyetleri ve nisandaki pilot grevinin etkisiyle yüzde 56 azalarak 383 milyon euroya geriledi.

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Lufthansa Grubu, bu yılın nisan-haziran dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Orta Doğu'da yaşanan gerilimin tetiklediği yüksek jet yakıtı fiyatları ve kokpit personelinin nisanda gerçekleştirdiği 6 günlük grev, şirketin ikinci çeyrek bilançosunu olumsuz yönde etkiledi.

Lufthansa'nın ana kazanç göstergesi olan düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 870 milyon euro seviyesinden yüzde 56 azalarak 383 milyon euroya geriledi. Analistler, kârın 400 milyon euro seviyesine düşmesini bekliyordu. Şirketin cirosu ise aynı dönemde yüzde 8 artışla 11,1 milyar euroya ulaştı.

Orta Doğu onları da yaktı! Lufthansa'nın kârı çakıldı
Başlık ResmiOrta Doğu onları da yaktı! Lufthansa'nın kârı çakıldı

YILLIK KÂR TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yarattığı belirsizlik ve yolcuların son dakika rezervasyon eğilimleri nedeniyle Alman şirket, yılın tamamı için faaliyet karında düşüş yaşanabileceğini belirtti. Daha önce geçen yılki 1,96 milyar euroluk performansın belirgin şekilde üzerinde bir kâr hedefleyen ve bu aralığın en üst noktasını yakalamayı amaçlayan Lufthansa, EBIT beklentisini 1,7 milyar ila 2,2 milyar euro aralığına çekti.

MALİYET ARTIŞLARI BEKLENTİLERİ ALTÜST ETTİ

Bünyesinde Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines gibi hava yolu şirketlerini de barındıran şirket, fiyat dalgalanmalarına karşı uyguladığı yoğun finansal korunma stratejilerine rağmen yüksek yakıt fiyatları nedeniyle 750 milyon euroluk ek maliyetle karşılaştı. Nisandaki pilot grevinin bilançoya doğrudan olumsuz etkisi ise 150 milyon euro oldu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: Anadolu Ajansı
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