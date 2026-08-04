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Sürpriz proje ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor

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Sürpriz proje ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor

Yeni projesi uzun süredir merak konusu olan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Son olarak rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Tatlıtuğ'un, bu kez oyunculuk yerine gezi ve gastronomi temalı bir programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre ünlü oyuncu, dijital bir platform için hazırlanan özel formatta hem farklı ülkeleri gezecek hem de dünyanın farklı mutfaklarını ve kültürlerini ekranlara taşıyacak.

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Yeni projesi uzun süredir merak konusu olan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Son olarak rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Tatlıtuğ'un, bu kez oyunculuk yerine gezi ve gastronomi temalı bir programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre ünlü oyuncu, dijital bir platform için hazırlanan özel formatta hem farklı ülkeleri gezecek hem de dünyanın farklı mutfaklarını ve kültürlerini ekranlara taşıyacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi sevenlerini heyecanlandırdı. TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, Tatlıtuğ'un dijital bir platform için gezi ve gastronomi odaklı bir yapım hazırlığında olduğunu açıkladı. Oyuncunun uzun bir aranın ardından farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacağını belirten Üstündağ, projenin hazırlık sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Sürpriz proje ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor
Başlık ResmiSürpriz proje ortaya çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor
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DÜNYAYI GEZECEK

İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ, program kapsamında dünyanın farklı noktalarına seyahat ederek o ülkelere özgü lezzetleri deneyimleyecek, yerel mutfakları yakından tanıyacak ve kültürel zenginlikleri izleyiciyle buluşturacak. Gastronomi ile seyahati bir araya getirecek programın, klasik gezi formatlarının ötesine geçerek farklı hikayelere de yer vermesi planlanıyor.

SEYYAH OLUYOR

Mehmet Üstündağ, programda yaptığı açıklamada, "Kıvanç Tatlıtuğ seyyah oluyor" ifadelerini kullanırken, gezi rotalarının henüz netleşmediğini ancak hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Çekimlerin eylül ayında başlamasının planlandığını aktaran Üstündağ, projenin dijital platformda yayınlanmasının hedeflendiğini belirtti.

BAMBAŞKA BİR FORMAT

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğun ardından gezi ve gastronomi alanında izleyiciyle buluşacağı yönündeki iddia, hayranları arasında şimdiden büyük heyecana neden oldu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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