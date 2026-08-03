Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Hyeon-gyu Oh, antrenmanlardaki bitmek bilmeyen hırsı ve çalışkanlığıyla yeni sezon için umut verdi. Güney Koreli futbol muhabirleri, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen ve takıma katıldığı günden beri etkili bir oyun ortaya koyan golcü futbolcuyla ilgili Türkiye Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz şubat ayında Belçika’nın KRC Genk takımından siyah-beyazlı ekibe katılan ve 3,5 yıllık sözleşmeye imza atan yıldız futbolcu Hyeon-gyu Oh, ligin ikinci yarısında 16 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti. 2026 Dünya Kupası’nda da gol sevinci yaşayan Güney Koreli yıldız, oynadığı futbolla kalitesini kanıtladı.

25 yaşındaki başarılı santrfor, Beşiktaş’ın forvet bölgesi için Dusan Vlahovic ve Darwin Nunez isimlerinin geçtiği bu transfer döneminde hem sahadaki performansı hem de antrenmanlardaki hırsıyla taraftarlara “buradayım” mesajı verdi. Güney Koreli meslektaşlarımız, Hyeon-gyu Oh’un yeni sezonda merakla beklenen performansıyla ilgili Türkiye Gazetesi'ne önemli mesajlar aktardı.

Hyeon-gyu Oh

"SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞINA OYNAYACAK KALİTEYE SAHİP"

FourFourTwo Korea muhabiri Ainei Kim, Hyeon-gyu Oh'un Beşiktaş'ta tüm güçlü yönlerini ortaya koyduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Celtic ve Genk'te zorlu süreçler yaşadı ancak Beşiktaş'a gelir gelmez bitiriciliği ve hızlı adaptasyonuyla fark oluşturdu. Çalışkanlığı, agresif koşuları, mücadeleci yapısı ve gol sezgisiyle takımın en önemli silahlarından biri oldu. Vincenzo Italiano ona güvenmeye devam eder ve takım arkadaşlarından yeterli desteği alırsa, böylesine rekabetçi bir ligde bile gol krallığı için mücadele edecek kaliteye sahip."

Kim ayrıca Güney Kore'de Oh'un oyun stilinin Maxim Choupo-Moting ve Karim Benzema ile kıyaslandığını belirterek, Dünya Kupası'nda yüksek ateşle oynamasına rağmen gol atmasının onun mental gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

"Beşiktaş taraftarlarının ona gösterdiği sevgiyi görmek bizi mutlu ediyor. Takımı için her zaman sonuna kadar mücadele eden bir oyuncu."

ÖZEL | Güney Kore'den Hyeon-gyu Oh'a övgü yağdı! "Bu performansla gol kralı olur"

"BİTİRİCİLİĞİNİ TÜRKİYE'DE DE GÖSTERDİ"

Xportsnews muhabiri Jung-hyun Kim ise Güney Koreli futbolcunun Türkiye'ye çok kısa sürede uyum sağladığını söyledi.

"İlk maçında attığı gol adaptasyonunu hızlandırdı. Güçlü fiziği, hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla Süper Lig savunmalarını zorlayabilecek özelliklere sahip. Daha önce Kore ve Belçika'da kanıtladığı bitiriciliğini Türkiye'de de göstermeyi başardı."

Gol krallığı konusunda temkinli konuşan Kim, istikrarın belirleyici olacağını ifade etti.

"Bu sezon çift haneli gol sayısına ulaşmasını beklemek gerçekçi olur. Eğer düzenli gol atmayı başarırsa gol krallığı yarışının içinde yer alabilir."

ÖZEL | Güney Kore'den Hyeon-gyu Oh'a övgü yağdı! "Bu performansla gol kralı olur"

"DIDIER DROGBA'YI HATIRLATIYOR"

Jung-hyun Kim, Oh'un oyun karakterini anlatırken dikkat çeken bir benzetme de yaptı.

"Muazzam fizik gücü, bitiriciliği ve savunmaya yaptığı katkıyla çok özel bir santrfor. Kritik anlarda sorumluluk alabiliyor. Tarz olarak bana Didier Drogba'yı hatırlatıyor. Beşiktaş taraftarının sevgisini fazlasıyla hak ediyor."

"BEŞİKTAŞ'A MUAZZAM ENERJİ KATTI"

Goal.com Korea muhabiri Ung-gi Bae ise sezon ortasında gelen bir oyuncunun kısa sürede böyle bir etki oluşturmasının kolay olmadığını vurguladı.

"16 resmi maçta 8 gol ve 4 asist üretmesi onun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. En dikkat çekici noktalardan biri Orkun Kökçü ile yakaladığı uyumdu. Orkun'un hazırladığı pozisyonları Oh çok iyi değerlendirdi."

Bae, yıldız futbolcunun yalnızca gol atan bir santrfor olmadığını da söyledi.

"Önde baskı yapan, savunmaya yardım eden ve maç boyunca temposunu koruyan bir oyuncu. Beşiktaş'a çok önemli bir enerji kazandırdı."

"TROSSARD TRANSFERİ OH'UN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRABİLİR"

Ung-gi Bae'ye göre rakip savunmalar bu sezon Hyeon-gyu Oh'a çok daha fazla önlem alacak.

"İlk sezonundan sonra artık rakiplerin odağında olacak. Ancak gol sezgisini korur ve Italiano'nun sistemine uyum sağlamaya devam ederse gol krallığı yarışında yer alabilir."

Bae ayrıca Leandro Trossard transferinin de Güney Koreli golcüye olumlu yansıyacağını düşünüyor.

"Kaliteli bir hücum oyuncusunun takıma katılması savunmaların sadece Oh'a odaklanmasını engelleyebilir. Bu da onun ceza sahasında daha fazla boş alan bulmasını sağlar."

"CAVANİ GİBİ MÜCADELE EDİYOR"

Ung-gi Bae, Oh'un oyun tarzını ise Edinson Cavani'ye benzetti.

"Sürekli hareketli, rakip savunmaya durmadan baskı yapan, boş alanlara koşu atan ve ceza sahasında her fırsatı değerlendirmeye çalışan bir santrfor. Mücadeleci ruhu ve çalışma disiplini Beşiktaş taraftarının tutkulu futbol anlayışıyla mükemmel örtüşüyor. Henüz kısa süredir takımda olmasına rağmen taraftarlarla güçlü bir bağ kurmayı başardı. Yeni sezonda çok daha önemli bir oyuncu olacağına inanıyorum."

Haberle İlgili Daha Fazlası