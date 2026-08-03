Beşiktaş’ın maddi pürüzler nedeniyle transferini askıya aldığı dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah için bir başka Süper Lig devi Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavili ekibin oyuncu tarafına teklif götürdüğü ve anlaşma için son aşamaya geçtiği öğrenilirken son günlerde yaşanan transfer hareketliliğiyle ilgili Mısırlı meslektaşlarımız gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın mali şartlarda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle transfer görüşmelerini askıya aldığı dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah için bu kez Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavili kulübün oyuncu cephesiyle resmi temaslarını hızlandırdığı ve görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Transfer iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Mısırlı spor gazetecileri de süreci ve muhtemel transferin etkilerini Türkiye Gazetesi'ne değerlendirdi.

Beşiktaş'ın, menajer cephesinden gelen kulüp politikalarıyla bağdaşmayan mali talepler nedeniyle masadan kalkmasının ardından Trabzonspor'un devreye girmesi, Mısır basınında da geniş yankı buldu. Bonservisi elinde bulunan Mohamed Salah'ın geleceği merak konusu olurken, bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada yıldız futbolcunun transferi için büyük heyecan yaşamaya başladı.

"TRABZONSPOR'UN MARKA DEĞERİNİ DÜNYA ÇAPINDA YÜKSELTİR"

Eslam Elmahdy (Kol El Kooora), Salah'ın Trabzonspor'a transfer olması halinde bunun yalnızca sportif değil, ekonomik ve ticari açıdan da tarihi bir hamle olacağını söyledi.

Elmahdy, "Salah; hızı, oyun zekâsı, liderliği ve kazanan karakteriyle Trabzonspor'un hücum gücünü bambaşka bir seviyeye taşır. Bunun yanında kulübün uluslararası bilinirliği ciddi şekilde artar. Milyonlarca Mısırlı ve Arap futbolsever sadece Salah nedeniyle Trabzonspor'u takip etmeye başlar. Bu da kulübe yeni sponsorlar ve önemli ticari fırsatlar kazandırabilir." ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah

"BEŞİKTAŞ GÜÇLÜ BAŞLADI AMA TALEPLER SÜRECİ KİLİTLEDİ"

Hossam Nour El-Din (Al-Ahram Sports) ise son günlerde transfer yarışının oldukça hareketli geçtiğini belirterek, Beşiktaş'ın güçlü bir teklif sunduğunu ancak menajer tarafının yüksek beklentileri nedeniyle görüşmelerin çıkmaza girdiğini söyledi.

Nour El-Din, Suudi Arabistan'dan da ciddi teklifler bulunduğunu hatırlatarak, "Trabzonspor'un devreye girmesi transfer yarışını daha da kızıştırdı. Salah gibi dünya çapında bir yıldızın Türkiye'ye gelmesi Süper Lig'in uluslararası görünürlüğünü önemli ölçüde artırır. Profesyonelliği, çalışma disiplini ve liderliğiyle gittiği her takıma büyük katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

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"KARARI MALİ ŞARTLAR BELİRLEYECEK"

Tarek Metwally (Yallakora.com), görüşmelerde en önemli unsurun ekonomik koşullar olduğuna dikkat çekti.

Metwally, "Salah görüşmeleri tamamen menajerine bıraktı. Şu anda tüm teklifler değerlendiriliyor. Sportif hedefler önemli olsa da bu aşamada en belirleyici unsur mali şartlar. Trabzonspor oyuncunun beklentilerini karşılayabilirse transfer kısa sürede sonuçlanabilir. Aksi halde bu süreç pazarlık unsuru olarak da kullanılabilir." dedi.

Deneyimli gazeteci, Salah'ın fiziksel seviyesini koruduğunu da vurgulayarak, "Artık kariyerinin ilk dönemindeki kadar hızlı olmayabilir ancak profesyonelliği sayesinde fiziksel olarak hâlâ üst düzeyde. Birden fazla pozisyonda oynayabiliyor ve gol üretme konusunda elit seviyesini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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"TRABZONSPOR BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAR"

Mohamed Abdel Rahman (365Scores) ise Salah'ın hem saha içinde hem de saha dışında Trabzonspor'a önemli katkılar sunacağını söyledi.

Rahman, "Premier Lig tecrübesi ve kazanan karakteriyle Trabzonspor'un Avrupa hedeflerine ciddi katkı verir. Türkiye Ligi'nin temposu Premier Lig kadar yüksek olmadığı için Salah burada uzun süre üst düzey performans gösterebilir. Gol yollarındaki etkinliği kadar takım arkadaşlarını oyuna sokma becerisiyle de fark oluşturur." dedi.

Salah'ın dünya genelindeki büyük taraftar kitlesine de dikkat çeken Rahman, "Onun gelişi Trabzonspor'un uluslararası görünürlüğünü artırır. Ticari gelirler yükselir, kulübün marka değeri güçlenir. Ayrıca mütevazı kişiliği ve profesyonelliği sayesinde Trabzonspor taraftarıyla kısa sürede güçlü bir bağ kuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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