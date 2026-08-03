CHPden ayrılan Özgür Özel kurduğu yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, CHP dönemine ait tek pişmanlığının Hatay'da Lütfü Savaş'ı aday göstermek olduğunu belirterek "Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım" dedi.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmişti.

Özel ve 90 milletvekili YENİ Parti'yi kurarken, bundan sonra nasıl bir yol izleyecekleri de merak konusu oldu.

"ELLERİM KIRILSAYDI DA ADAY GÖSTERMESEYDİM"

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Özel, CHP dönemine dair bazı itiraflarda bulundu. Seçim zamanı anket yaptırdıklarını ve belediye başkan adaylarını buna göre belirlediklerini belirten Özel, "Hatay... Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım. Kim varsa orada ankete koyduk. En sonunda içimiz istemeye istemeye, kan ağlaya ağlaya Lütfü Savaş'ı aday gösterdik. Ufak bir farkla kaybetti. Lanet olsun aday göstermeseymişiz. Seçime girmeseymişiz keşke. O hatayı da yaptık. Bütün Türkiye'de pişman olduğum tek adaydır" dedi.

Lütfü Savaş

MUTLAK BUTLAN DAVASININ YOLUNU AÇMIŞTI

Özel'in Savaş'a olan öfkesinin temelinde ise bambaşka bir mevzu yatıyor. Bilindiği gibi Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" davasını açıp Yargıtay'a başvurduklarını açıklamıştı.

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Savaş, kurultayda şaibe yapıldığını belirtmiş; dava sonunda mutlak butlan kararı çıkmış, Özgür Özel genel başkanlık görevinden alınmış; Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP'nin başına geçmişti.

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