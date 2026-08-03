Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) yatırım yapmak isteyen birçok kişi işlemlerin dini açıdan hükmünü araştırıyor. "Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) işlem yapmak caiz midir?" sorusu ise yatırımcılar arasında sıkça gündeme geltiriliyor.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, günümüzde Borsa İstanbul bünyesinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) adıyla faaliyet gösteriyor. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası yatırımcılara döviz, altın, hisse senedi, endeks ve çeşitli finansal varlıklar üzerinde gelecekte belirlenen bir tarihte, bugünden kararlaştırılan fiyat üzerinden işlem yapma imkanı sunuyor. Gerçekleştirilen işlemler, yatırımcıların fiyat dalgalanmalarına karşı korunmasına yardımcı olabileceği gibi yatırım amacıyla da kullanılabiliyor. Peki, Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) işlem yapmak caiz midir?

Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) işlem yapmak caiz midir?

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI’NDA (VOB) İŞLEM YAPMAK CAİZ MİDİR?

Opsiyon sözleşmeleri ve benzeri vadeli işlemler İslami açıdan uygun görülmüyor.

Söz konusu işlemlerde karşılıklı edimlerin geleceğe bırakılması ve işlem yapısı içerisinde belirsizlik bulunması nedeniyle Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) işlem yapmak caiz değildir.

İslam hukukunda alışverişlerde taraflardan en az birinin edimini peşin olarak yerine getirmesi gerektiği, her iki tarafın borcunun da ileri tarihe bırakıldığı işlemlerin uygun olmadığı yönünde görüş bulunuyor.

Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) işlem yapmak caiz midir?

İslam hukukunda alışverişlerin açık, belirli ve tarafların yükümlülüklerinin net olması esas kabul edilir. Hem ödeme hem de teslimin ileri tarihe bırakıldığı işlemlerin "veresiyenin veresiye ile değişimi" kapsamında değerlendirildiği belirtilir.

İşlem yapısında belirsizlik bulunması veya faiz unsuru taşıyan uygulamaların yer alması sebebiyle de VOB caiz değildir.