Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'a dönüş yolculuğu sırasında seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan bir yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.

Batman ve Siirt'te gerçekleştirdiği İl Değerlendirme Programları'nın ardından İstanbul'a dönen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun bulunduğu uçakta bir yolcu aniden rahatsızlandı.

Kabin ekibinin uçak içerisinde yaptığı "sağlık personeli" anonsu üzerine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu vakit kaybetmeden yolcunun yanına gitti. Memişoğlu'na, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile beraberindeki sağlık ekibi de eşlik etti.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Yolcuya uçak içerisinde ilk müdahale yapılırken, gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmenin ardından sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası