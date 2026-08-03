Peş peşe gelen sigara şirketlerinin zamlarına bir yenisi daha eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Captain Black sigara gurubuna zam yapıldığını duyurdu.

Haziran ayında sigara fiyatlarında başlayan zam dalgasına bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Captain Black Sigara Grubu ürünlerine fiyat artışı yapıldığını duyurdu.

Captain Black Sigara Grubu'na 8 Haziran'da yapılan son zammın ardından yaklaşık iki ay sonra yeniden fiyat artışı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımdan bulunan Dündar'ın yayımladığı listeye göre Captain Black grubundaki ürünlerin satış fiyatı 110 liraya yükseldi.

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Tiryakileri üzecek gelişme

4 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Zamla birlikte yeni tarifenin 4 Ağustos 2026'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.

Yeni listeyle birlikte Captain Black King Size-G, Compact-G, King Size Navy/Sky, Compact Navy/Sky ve Slims Sky/Grey çeşitlerinin tamamı 110 liradan satılacak.

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Tiryakileri üzecek gelişme

SON ZAM HAZİRAN AYINDA YAPILMIŞTI

Captain Black grubuna son olarak 8 Haziran'da zam gelmişti. Bu düzenlemenin ardından gruptaki en düşük sigara fiyatı 95 liraya, en yüksek fiyat ise 100 liraya çıkmıştı.

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Tiryakileri üzecek gelişme

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FARKLI SİGARA GRUPLARINA DA ZAM GELMİŞTİ

Imperial PM grubuna 6 Haziran'da yapılan zam sonrası bu gruptaki sigaraların fiyatları 110 TL ile 130 TL aralığına çıktı.

Bat sigara grubuna 4 Haziran'da zam gelmişti. Grubun en ucuz sigarası 105 TL'ye, en pahalı sigarası ise 120 TL'ye yükselmişti.

JTI grubuna 2 Haziran'da da yapılan zamla birlikte gruptaki en ucuz sigara 105 TL ve en pahalı sigara 120 TL olmuştu.

İmperial Tobaco grubuna8 Haziran'da yapılan zam sonrası bu gruptaki sigaraların fiyatları 100 TL ile 120 TL aralığına çıktı.

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