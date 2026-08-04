Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren tanık ifadeleri, belediyedeki imar ve yapı kontrol süreçlerine ilişkin dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı. Soruşturma dosyasında yer alan beyanlarda, iş bitirme ve iskân belgelerinin verilmesi karşılığında müteahhitlerden sistematik şekilde rüşvet talep edildiği öne sürüldü.

Konu hakkında 2025 yılında CİMER’e başvuruda bulunan müteahhit H. T. K., "Yüzde 95 ve yüzde 100 iş bitirme belgeleri alınırken çok ciddi miktarlarda rüşvet talep ediliyor. İki villanın yüzde 90 bitirme işlemi için 150 bin TL, yüzde 100 iş bitirme için ise 10 bin dolar istediler. Bunları ödemediğiniz takdirde asla iskanınızı vermiyorlar, çeşitli eksikler buluyorlar. Bu durum sadece bize değil Etimesgut'taki tüm müteahhitlere uygulanıyor" şikayetinde bulunmuş.

Rüşveti az bulup iki katını istemiş! Etimesgut Belediyesi soruşturmasında yeni iddialar

“BELEDİYEYE RÜŞVET VERMEDEN İSKAN ALINAMADI”

Başvurusu kapsamında ifadesi alınan H.T.K., 2025 yılında iki villanın iskân işlemleri için iş takipçisi Hasan Ceyhan aracılığıyla kendisinden para talep edildiğini öne sürdü. H.T.K., "İş takipçim Hasan Ceyhan bana, belediyeye rüşvet vermeden iskan alınamayacağını söyledi. Yüzde 95 bitirme onayı için Yapı Kontrol Müdürü Atilla Akyürek'e verilmek üzere 170 bin TL istedi" dedi. H.T.K, 12 Şubat 2025'te 150 bin TL nakit parayla belediyeye gittiğini, Yapı Kontrol Müdürü Atilla Akyürek ile görüştüğünü belirterek, "Tutarın yüksek olduğunu, indirim yapılıp yapılamayacağını sordum. Bana 'Bir daha buraya gelme, Hasan'la görüş. İskanını vermeyeceğim' dedi" iddiasında bulundu.

“RÜŞVETTE İNDİRİM İSTEĞİ GERİ ÇEVRİLDİ”

Belediyeden ayrıldıktan sonra Hasan Ceyhan ile buluştuğunu anlatan H.T.K, "150 bin TL'yi aracın içinde Hasan'a teslim ettim. Yaklaşık bir saat sonra beni arayarak parayı teslim ettiğini ve yüzde 100 iş bitirme onayı için villa başına ayrıca 10 bin dolar ödemem gerektiğini söyledi" beyanında bulundu.

Rüşveti az bulup iki katını istemiş! Etimesgut Belediyesi soruşturmasında yeni iddialar

"BAŞKAN RÜŞVETİ AZ BULALARAK 2 KATINA ÇIKARDI" İDDİASI

H.T.K, Yapı Kontrol Müdürü Atilla Akyürek'in İmar Müdürü Serpil Zengin'in talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ve işlemlerin iş takipçileri aracılığıyla yürütüldüğünü de iddia etti. Dosyadaki ifadelerde, Bağlıca'da yapımı süren 40 villalık bir projeye ilişkin de dikkat çekici bir iddia yer aldı. H.T.K, "FS Keskin İnşaat'ın 40 villalık projesinin ruhsat işlemleri için önce 2 milyon TL istendiğini, daha sonra Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile yapılan görüşmenin ardından bu rakamın 4 milyon TL'ye çıkarıldığını şirket yetkilisi Fetih Keskin bana söyledi" ifadelerini kullandı.

“MÜTEAHHİT RÜŞVET TALEPLERİNİ KAYDA ALDI”

Tanık H.T.K, belediyede Atilla Akyürek ile yaptığı görüşmenin, Hasan Ceyhan'a para teslim ettiği anın ve daha sonra rüşvet talebinin iletildiği telefon görüşmelerinin ses kayıtlarını cep telefonuyla kayda aldığını belirterek, söz konusu üç ses kaydını soruşturma dosyasına delil olarak kendi rızasıyla teslim ettiğini ifade etti.

Rüşveti az bulup iki katını istemiş! Etimesgut Belediyesi soruşturmasında yeni iddialar

Erdal Beşikçioğlu ise bu iddialara, “Bahse konu beyanlarla ile ilgili olarak benim herhangi bir dahilim yoktur. Ben herhangi bir usulsüzlük içerisinde bulunmadım. Ayrıca bahse konu ses kayıtlarında benim hakkımda herhangi bir beyan yoktur. H.H.K. isimli şahsın F.K isimli şahıstan duyduğunu beyan ettiği 4 milyon TL para isteme olayı tamamen gerçek dışıdır” cevabını verdi.



“PARALARI KAYNANASI ÜZERİNDEN AKLADI”

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Serkan Kozan, Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun danışmanı Cem Berk Erdinç hakkında rüşvet, usulsüz işe alım ve nüfuz kullanıldığına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu. Kozan ifadesinde, Cem Berk Erdinç'in belediyede rüşvet aldığı yönünde söylentiler bulunduğunu öne sürerek, "Belediyede aldığı rüşvetlerden dolayı Cem Berk Erdinç'e '6 Milyon' lakabı takılmıştı. Rüşvet paralarıyla eşi Eylül Erdinç'in annesi üzerine ev alındı. Evin alındığı tarihler bellidir" dedi.

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PARA KARŞILIĞI PERSONEL ALIMI İDDİASI

Belediyedeki personel alımlarına ilişkin de iddialarda bulunan Kozan, "Belediyede işe girmek isteyen yakınlarının CV'lerini alıp Belediye Başkanı'nın çekmecesindeki CV'lerle değiştirerek kendi istediklerini işe aldırıyordu. İşe başlayanlardan 250 bin TL ile 500 bin TL arasında para alındığını duydum. Bu paraları Muzaffer Çakır ile bölüşüyorlardı" ifadelerini kullandı.

BEŞİKÇİOĞLU, İDDİALARI YALANLADI

Kozan, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile görüşmek isteyen kişilere para karşılığında randevu ayarlandığını duyduğunu da ileri sürerek, "Başkanla görüşmek isteyen kişilere ücret karşılığında randevu ayarlandığını duydum" diye konuştu. İfadesinde belediyeye ait araçların da usulsüz kullanıldığını iddia eden Kozan, "Cem Berk Erdinç'in belediyeye ait hizmet aracı ve belediye personelini kullanarak eşini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine bırakıp aldığını, mesai saatleri dışında da aracı ve personeli özel işleri için kullandığına defalarca şahit oldum" beyanında bulundu. Beşikçioğlu ise iddiaları reddederek, “Şahsın beyanlarını destekler herhangi bir somut husus yoktur. Şahıs, hakkında suç duyurusu ve açığa alma işlemi sonrasında düşmanlık gütmesinden kaynaklı hakkımda beyanlar vermiştir” dedi.

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