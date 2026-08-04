Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yılbaşından itibaren dile getirdiği ‘Türkiye Petrolleri’ni yurt dışında büyütme’ stratejisi, uluslararası enerji şirketleriyle imzalanan iş birliği anlaşmalarıyla somutlaşmaya başladı. Söz konusu strateji kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 2028’de günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğalgaz üretimine ulaşması, sonraki aşamada ise üretimini günlük 1 milyon varile çıkarması hedeflenirken şirketin Irak’taki Kerkük ortaklığının ardından Bulgaristan’ın Karadeniz’deki Khan Tervel sahasına katılması bu vizyonun son halkası oldu.

TPAO’nun Bulgaristan hamlesi, 18 Şubat’ta imzalanan ortaklık anlaşmasının temmuz sonunda onaylanmasıyla resmiyet kazandı. Kararla birlikte TPAO Bulgaristan’ın Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Khan Tervel Blok 1-26 sahasındaki petrol ve doğalgaz arama ruhsatına yüzde 33 payla ortak oldu. Böylece şirket, Shell’in operatörlüğünde yürütülecek arama faaliyetlerine yeni ruhsat sahibi olarak yüzde 33 payla katılmış oldu.

TPAO’dan sınır ötesi ortaklık atağı! Günlük 500 bin varil hedefine adım adım

Yaklaşık 3.800 kilometrekare büyüklüğündeki saha, Türkiye’nin Karadeniz’deki en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası’na yakın konumuyla dikkati çekiyor. TPAO, yılın ilk yarısında uluslararası enerji devleriyle yeni iş birliklerine imza attı. Bu kapsamda şirket, ocakta ABD’li ExxonMobil’in iştiraki ESSO Exploration International Limited ile Karadeniz, Akdeniz ve diğer potansiyel bölgelerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini kapsayan mutabakat zaptı imzaladı.

Şubatta ABD’li Chevron ile Türkiye’de ve yurt dışında petrol ve doğalgaz arama ile üretim alanlarında iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzalayan şirket, İngiliz enerji şirketi BP ile ise petrol ve doğalgaz alanında stratejik iş birliği anlaşmasına vardı. Şirket ayrıca nisanda da Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile Karadeniz’de ve uluslararası alanlarda ortak arama fırsatlarının değerlendirilmesini amaçlayan iş birliğini mutabakat zaptıyla resmîleştirdi.

TPAO’dan sınır ötesi ortaklık atağı! Günlük 500 bin varil hedefine adım adım

ENERJİ DİPLOMASİSİNİN AKTÖRÜ

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, TPAO’nun Irak’taki Kerkük projesinin ardından Bulgaristan hamlesiyle uluslararası alandaki varlığını güçlendirdiğini söyledi. Rizvi, söz konusu adımların Türkiye’yi yalnızca bir enerji transit ülkesi olmanın ötesine taşıdığını belirterek “Üretim projelerinde doğrudan pay sahibi olmak, Türkiye’ye gelir elde etme, arz seçeneklerini çeşitlendirme ve arama, üretim, boru hatları, ticaret ile rafinaj gibi enerji değer zincirinin farklı halkalarında daha fazla söz sahibi olma imkânı sunuyor” dedi. Norveç’teki Oslo Üniversitesinde Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi Francesco Sassi de “TPAO, Türkiye’nin enerji diplomasisinin önemli aktörlerinden biri hâline geldi ve bu durum Ankara’nın son yıllarda daha iddialı hâle gelen dış politika yaklaşımının da önemli bir unsurunu oluşturuyor” diye konuştu.

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