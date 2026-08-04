Yüzü sık sık yıkamak, sivilceleri sıkmak, telefon ekranını temizlememek ve yastık kılıfını uzun süre değiştirmemek akneyi tetikleyebiliyor. Uzmanlar, günlük hayatta yapılan bu basit hataların cilt sağlığını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Gün içinde yüzünüzü sık sık yıkıyor, gözünüze büyük gelen sivilcelerinizi sıkıyor, telefon ekranınızı silmeyi hiç düşünmüyor ve yastık kılıfınızı günlerce değiştirmiyor musunuz? Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen bu alışkanlıkların farkında olmadan akneyi tetikleyebildiğini belirten Acıbadem Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşenur Şam Sarı, “Toplumda sıklıkla aknenin hormonal ya da genetik sebeplerle ortaya çıktığı düşünülür. Oysa cilt bakımında yapılan yanlışlar, beslenme alışkanlıkları ya da normal görünen günlük davranışlar akne oluşumunda etkili olabilir” diyor.

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Uzmanlar akneyi, kıl folikülleri ve yağ bezlerini etkileyen kronik bir deri hastalığı olarak açıklıyor. Oluşumunda ise yağ üretiminin artması, gözeneklerin tıkanması, Cutibacterium acnes adlı bakterinin çoğalması ve iltihap gelişmesi rol oynuyor. Akneler yalnızca yüz bölgesinde oluşmuyor; sırt, göğüs, omuz ve boyunda da görülebiliyor.

Çoğu zaman fiziki bir problem gibi algılansa da aknenin tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşenur Şam Sarı, hastalığın kronik olması sebebiyle tekrarlamaması için özellikle hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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