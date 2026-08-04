Kızıldeniz’de artan tehditlere karşı Suudi Arabistan öncülüğünde kurulması planlanan çok uluslu deniz savunma ittifakı için çalışmalar hızlandı. Türkiye henüz ittifaka katılmazken, Ankara ile Riyad arasındaki teknik görüşmeler sürüyor.

Kızıldeniz'de artan güvenlik tehditleri ve küresel ticareti hedef alan saldırılar, bölgeyi uluslararası diplomasinin en kritik gündemlerinden biri haline getirdi. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde kurulması planlanan "Çok Uluslu Deniz Savunma İttifakı" için çalışmalar hız kazanırken, Türkiye de süreci yakından takip ediyor. Ankara ile Riyad arasında teknik görüşmeler sürerken, Türkiye'nin henüz ittifaka resmen katılmadığı ancak Kızıldeniz, Bâbü'l-Mendep ve Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğinin sağlanmasını stratejik öncelik olarak gördüğü belirtiliyor.

TEKNİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 30 Temmuz'da düzenlenen uluslararası toplantıda, 43 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri bir araya geldi. Çevrim içi katılımlarla birlikte 51 ülkenin yer aldığı toplantıda, uluslararası deniz yollarının korunması, ticari gemilere yönelik saldırıların önlenmesi ve küresel ticaretin güvence altına alınmasına yönelik yeni bir güvenlik mekanizması ele alındı. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride 14 ülke, çok uluslu deniz savunma ittifakı projesine destek verdi. Ancak diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin henüz ittifaka resmen taraf olmadığını, Ankara ile Riyad arasında ittifakın hukuki çerçevesi, görev tanımı ve işleyişine ilişkin teknik görüşmelerin devam ettiğini ifade ediyor.

ANKARA'NIN ÖNCELİĞİ ENERJİ GÜVENLİĞİ

Türkiye, özellikle Kızıldeniz, Bâbü'l-Mendep ve Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının kesintisiz devam etmesini ulusal ve küresel ekonomi açısından kritik görüyor. Enerji arz güvenliğinin korunmasının yalnızca bölge ülkelerini değil, Avrupa'dan Asya'ya uzanan küresel tedarik zincirini de doğrudan etkilediğine dikkat çeken Ankara, deniz taşımacılığı ve seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasını öncelikli başlıklar arasında değerlendiriyor.

Bu nedenle Türkiye, deniz ticaretine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesini desteklerken, kurulması planlanan ittifakın uluslararası hukuk, bölgesel dengeler ve ortak güvenlik anlayışı çerçevesinde şekillendirilmesine önem veriyor.

MERKEZ SUUDİ ARABİSTAN'DA OLACAK

Suudi Arabistan'ın önerisine göre, kurulacak çok uluslu deniz savunma ittifakının kurucu ve lider ülkesi Riyad olacak. İttifakın ana karargâhının da Suudi Arabistan'da bulunması planlanırken, önümüzdeki dönemde katılmak isteyen ülkelerin ulusal onay süreçlerini tamamlamasının ardından ittifak tüzüğünün imzalanması ve yapının resmen faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Kurulması planlanan mekanizmanın temel görevi ise Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Bâbü'l-Mendep hattında ticari gemilere yönelik saldırıları önlemek, uluslararası deniz geçitlerini korumak ve küresel ticaretin güvenliğini ortak bir savunma anlayışıyla güçlendirmek olacak. Türkiye'nin de sürece ilişkin teknik temaslarını sürdürdüğü ve gelişmeleri yakından izlediği belirtiliyor.



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