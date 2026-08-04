Erdoğan’a suikast timindeki firari FETÖ’cü eski yüzbaşı Burkay Karatepe’nin, yüz tanıma sistemiyle yakalanması örgütü panikletti. Yurt içi ve dışındaki sahte kimlikli ve inlerinden çıkamayan 33 bini aşkın FETÖ’cü için büyük bir av başlatıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen güvenlik birimleri firari FETÖ mensuplarına yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer alan ihraç edilen helikopter pilotu yüzbaşı Burkay Karatepe’nin yaklaşık 10 yıl sonra yakalanması, devletin teknoloji destekli takibinin son örneklerinden biri oldu. Şimdi gözler, binlerce firari ile darbenin kritik ismi FETÖ’cülere çevrildi.

Çember daralıyor... 33 bin FETÖ'cü hain nerede gizleniyor?

Adalet Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar 720 bin 338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 127 bin 102’si mahkûm olurken, 124 bin 743 kişi beraat etti, 373 bin 594 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. 83 bin 404 kişinin ise dava ve soruşturması sürüyor.

10 BİN KİŞİ CEZAEVİNDE

Hâlen Türkiye genelinde 33 bin 827 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Ceza infaz kurumlarında, örgüt bağlantılı suçlardan 10 bin 485 kişi bulunuyor. Firari listesinde, darbe girişimi sırasında eski tuğgeneral olarak görev yapan Ali Kalyoncu başı çekiyor. Aynı şekilde eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, eski Tuğamiral Ayhan Bay ve eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, darbenin kritik isimleri olarak arananların en başında yer alıyor.

İADE TALEBİ YAĞIYOR

FETÖ’cülerin peşini bırakmayan Adalet Bakanlığı, bugüne kadar 119 ülkeye toplam 2 bin 950 iade talebi gönderdi. Bununla birlikte firarilerin yakalanmasında MİT’in yüz tanıma sistemi, şehir güvenlik kameraları, biyometrik eşleştirme, yapay zekâ destekli görüntü analizleri gibi teknolojiler birlikte kullanılıyor.

Çember daralıyor... 33 bin FETÖ'cü hain nerede gizleniyor?

SAHTE KİMLİK, HÜCRE EVİ

FETÖ’cüler ülke içinde hâlen sahte kimlik ile dolaşırken, sürekli kılık değiştirerek hücre evlerinde saklanmaya devam ediyor. Hücre evlerinde akla hayale gelmeyecek gizli bölmelerin oluşturulduğu kaydediliyor. MİT ve Emniyet’in koordinasyonuyla FETÖ’cülerin sadece fiziki hareketleri değil, dijital eylemleri de anında tespit edilerek çemberin iyice daralması sağlanıyor.

Çember daralıyor... 33 bin FETÖ'cü hain nerede gizleniyor?

KAÇAMAYACAKLAR

Gelişmeleri gazetemize değerlendiren emekli Tümgeneral Güray Alpar, “Özellikle biyometrik takip sistemleri FETÖ’cülerin en büyük korkusu. Hatta artık insanları yürüyüşlerinden bile tanıyan sistemler kullanılıyor. Saklanmaları artık çok zor, kaçmaları mümkün değil” diyor.

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