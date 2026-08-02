Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.A. gözaltına alındı. Şüpheli Ö.A.'nın Karatepe'ye kendi SIM kartını verdiği ve Deprem Konutları civarında saklanmasına yardımcı olduğu belirlendi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timinde görev alan ve hakkında kırmızı bülten bulunan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

TERÖRİSTE YARDIM EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takiple birlikte Burkay Karatepe'nin sorgusunun ardından Ö.A. isimli bir şahıs da, zanlıya yardım ve yataklık iddiasıyla gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröriste yardım eden şüpheli yakalandı

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli Ö.A.'nın, Burkay Karatepe'ye kendi adına kayıtlı SIM kartı verdiği ve Deprem Konutları civarında saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi.

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