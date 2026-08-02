Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği 2026 KPSS Lisans sınavı için geri sayım sürüyor. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sınava kaç gün kaldığını ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Eylül ayında yapılırken, Alan Bilgisi sınavları da bir hafta sonrasında gerçekleştirilecek. Peki KPSS Lisans ne zaman, kaç gün kaldı? İşte detaylar...

ÖSYM takvimine göre Ön Lisans başvuruları devam ederken, Ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için de yıl içerisinde başvuru ve sınav süreçleri uygulanacak. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026, Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026, DHBT ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ön Lisans sonuçları 30 Ekim, Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım, DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Merkezi yerleştirme işlemleri kapsamında KPSS-2026/2 tercih dönemi 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, KPSS Lisans ne zaman, kaç gün kaldı?

KPSS Lisans ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 KPSS sınav ve sonuç açıklanma tarihleri

KPSS LİSANS NE ZAMAN?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılacağı 2026 KPSS Lisans oturumlawrı için geri sayım devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre Lisans düzeyindeki ilk oturum olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. gün oturumu 12 Eylül 2026 Cumartesi, Alan Bilgisi 2. gün oturumu ise 13 Eylül 2026 Pazar tarihinde yapılacak.

Lisans başvuru süreci Temmuz ayında tamamlanırken, geç başvurular da 22-23 Temmuz tarihlerinde alındı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, sınav gününe kadar hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

KPSS Lisans ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 KPSS sınav ve sonuç açıklanma tarihleri

KPSS LİSANS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun yapılmasına 35 gün kaldı. Alan Bilgisi oturumlarının ilk gününe 41 gün, ikinci gününe ise 42 gün kaldı.

Sınav tarihi yaklaştıkça adaylar hem konu tekrarlarını tamamlamaya hem de deneme sınavlarıyla eksiklerini gidermeye odaklandı. Kamu personeli olma hedefiyle hazırlanan binlerce aday için Eylül ayında yapılacak oturumlar heyecanla bekleniyor.

KPSS Lisans ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 KPSS sınav ve sonuç açıklanma tarihleri

2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Lisans sınav sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecekk. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları aynı gün erişime açılacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından merkezi yerleştirme ve kamu kurumlarının personel alım süreçleri de ÖSYM'nin ilan edeceği takvim doğrultusunda devam edecek.

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