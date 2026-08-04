İhracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 25,6 milyar dolar, ithalat yüzde 5,2 yükselişle 33 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Tarihteki en yüksek temmuz ihracatı olarak rekor kırıldı. Yine bütün zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım daha yaklaşıldı” dedi.

Türkiye’nin ihracatı temmuzda 2025’in aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara, ithalat yüzde 5,2 yükselerek 32 milyar 989 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 14 yükselişle 7 milyar 368 milyon dolar oldu. Temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke, 2 milyar 41 milyon dolarla Almanya oldu.

Bu ülkenin ardından 1 milyar 689 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 328 milyon dolarla İngiltere geldi. Temmuzda en fazla ithalat yapılan ülkeler, 5 milyar 48 milyon dolarla Çin, 2 milyar 522 milyon dolarla Almanya ve 2 milyar 117 milyon dolarla Rusya oldu. Ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 3,4 artarak 161 milyar 601 milyon dolar, ithalat yüzde 4,7 yükselişle 222 milyar 109 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 8,2 yükselişle, 60 milyar 508 milyon dolar olarak kaydedildi.

Temmuz ihracatı 25,6 milyar! Bütün zamanların en yüksek ikinci aylık rakamı

BOLAT: ÜÇ REKOR KIRILDI

Dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25,6 milyar dolara yükseldi. Yüzde 2,9, yaklaşık yüzde 3’lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine bütün zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış ihracatta 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık. Hizmetler ihracatında da tahminlerimize göre temmuz itibarıyla 122,6 milyar dolarlık bir yıllıklandırılmış ihracat gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Toplamda yıllıklandırılmış 401,1 milyar dolara yükseldi. Geçen ay 400,3 milyar dolardı. Bu ay da 401,1 milyar dolara ulaştık. Bu da rekor. Yani temmuzda 3 rekor rakamı elde edilmiş oldu” dedi.

Temmuz ihracatı 25,6 milyar! Bütün zamanların en yüksek ikinci aylık rakamı

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Son bir yılda mal ihracatında yüzde 3,4 yükselişle 9 milyar 230 milyon dolarlık net artış gerçekleştiğini kaydeden Bolat, son bir yılda net ithalatın ise 17,6 milyar dolar arttığını ve artış oranının yüzde 4,9 olarak gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Açık durumuna baktığımızda 96,7 milyar dolarla son bir yılın dış ticaret açık rakamını görüyoruz. Bölgemizde bu kadar savaşlara, enerji ve ham maddelerdeki olumsuz etkilere rağmen dış ticaret açığımız son bir yılda 4,4 milyar dolarlık artış kaydetti. Bu tolere edilebilir bir durum. Dış ticaret açığı kontrol altında, istikrarlı tablosunu devam ettirmektedir.

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